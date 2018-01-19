Александр Ефанов официально вступил в должность председателя арбитражного суда Самарской области
19 января 2018 14:43
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Представляя Александра Ефанова, Олег Свириденко особо отметил: коллективу арбитражного суда региона повезло с новым руководителем. "Это человек, который родился, жил и продолжает жить в системе, что очень важно", — сказал зампред ВС РФ.
Он напомнил, что работа и решения арбитражного суда оказывают влияние не только на правовую ситуацию, но и затрагивают социально-экономическую и даже политическую сферы. Олег Свириденко призвал судей к правовой и социальной ответственности при принятии судебных актов. "Я бы хотел, чтобы в Самарском суде была правовая определенность, стабильность и предсказуемость судебных актов, которые всегда должны быть понятными", — сказал он.
Полпред президента Михаил Бабич назвал символичным для региона тот факт, что указ о назначении Александра Ефанова был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 января 2018 года под № 1. "Это подчеркивает масштаб и значение этого события как для региона, так и для всего Приволжского федерального округа", — отметил Михаил Бабич.
Он подчеркнул, что деятельность судебной инстанции непосредственно влияет на инвестиционную привлекательность региона, на динамику социально-экономического развития, в суде физические и юридические лица находят справедливость, восстанавливают свои права, а главное в его лице имеют гарантию для стабильного развития субъектов экономической и хозяйственной деятельности.
"Самарская область — мощнейший регион со сложной экономикой, динамично развивающийся, и, безусловно, арбитражный суд и качество правосудия имеют огромное значение для развития. Десятки тысяч хозяйствующих субъектов будут смотреть, насколько качественно, справедливо решаются вопросы, которые рассматривает арбитражная инстанция. В этой связи крайне важна кандидатура того человека, который назначается на такую должность. Александр Алексеевич как никто другой подходит для Самарской области", — сказал полпред.
Михаил Бабич подчеркнул, что Александр Ефанов — "человек судейский до мозга костей". "Вся его служебная биография — сначала военная, потом гражданская — связана с судейской работой. И на всех участках он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Высокий профессионал, честный, порядочный, принципиальный", — дал характеристику новому руководителю арбитража полпред президента.
Дмитрий Азаров отметил, что Александр Ефанов хорошо знаком профессиональному сообществу и как человек, 12 лет возглавлявший Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, и как многолетний руководитель региональной ассоциации юристов. Его профессионализм, авторитет, по словам главы региона, консолидировал сообщество и способствовал повышению уровня доверия людей к судебной системе.
Глава региона подчеркнул, что арбитражная судебная система успешно выполняет не только роль эффективного механизма разрешения споров, но и чуткого барометра состояния дел в экономики: от нее зависит поддержание здоровой конкурентной среды, обеспечение инвестиционной привлекательности региона, устойчивое социально-экономическое развитие территории.
"Рассчитываю, что выносимые решения всегда будут, а в этом есть полная уверенность, профессиональными, справедливыми, и станут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона", — сказал Дмитрий Азаров.
В свою очередь, Александр Ефанов озвучил приоритетные направления своей работы, в основе которой — укрепление авторитета закона и повышение правосознания граждан.
"Правосудие Российской Федерации активно развивается, укрепляются конституционные гарантии прав граждан на судебную защиту, самостоятельность судебной власти, независимость судей. Приняты федеральные законы, направленные на повышение открытости и прозрачности правосудия, эффективность и качество рассмотрения судебных дел. Требования, которые перед нами ставит президент России и председатель Верховного суда очень высоки. Хочу заверить, что готов к предстоящей работе, готов приложить максимум усилий для решения поставленных задач. Считаю своим долгом служение закону на благого Отечества", — сказал председатель арбитражного суда Самарской области.
Также сегодня Михаил Бабич вручил удостоверение председателю Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиле Сафаевой. Приказ о ее назначении Владимир Путин подписал в октябре 2017 года.
Фото: Дмитрий Бурлаков
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