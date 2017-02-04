Актёр и президент "Золотой маски" Георгий Тараторкин умер после продолжительной болезни

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О смерти артиста, родившегося в Ленинграде и закончившего студию при Ленинградском ТЮЗе им. А. А. Брянцева, сообщает Театр имени Моссовета. В последние годы артист боролся с болезнью.Тараторкин учился у режиссёра Зиновия Корогодского и до 1974 года играл в ленинградском ТЮЗе ведущие роли. С 1968 года начал сниматься в кино. К 1969 году на экраны вышел фильм "Преступление и наказание" по роману Фёдора Достоевского, в котором Тараторкин создал знаменитый образ Родиона Раскольникова. В 1974 году получил приглашение в Театр имени Моссовета, в котором продолжил активную актёрскую карьеру. На его счету также десятки ролей в кинокартинах.