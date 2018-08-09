Актёр Ричард Гир станет отцом в 69 лет

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Гир и Сильва встречались четыре года и поженились в апреле. Ранее актёр был женат на модели Синди Кроуфорд и актрисе Кэри Лоуэлл, с которой развёлся лишь два года назад. От Лоуэлл у Гира есть 18-летний сын Гомер, у Сильвы от прошлых отношений есть пятилетний сын Альберт.