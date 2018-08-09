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Новости /  Общество /  Социум  

Актёр Ричард Гир станет отцом в 69 лет

9 августа 2018 21:02
194
Супруга 68-летнего Ричарда Гира — 35-летняя Алехандра Сильва ждёт ребёнка,
Супруга 68-летнего Ричарда Гира — 35-летняя Алехандра Сильва ждёт ребёнка, сообщает ABC.es. Актёр станет отцом во второй раз. сообщает life.ru.

Гир и Сильва встречались четыре года и поженились в апреле. Ранее актёр был женат на модели Синди Кроуфорд и актрисе Кэри Лоуэлл, с которой развёлся лишь два года назад. От Лоуэлл у Гира есть 18-летний сын Гомер, у Сильвы от прошлых отношений есть пятилетний сын Альберт. 
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Комментарии



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