Акция протеста в Самаре: РВС обратится к Верховному суду РФ и выйдет на антиювенальные пикеты по всей стране

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13 ноября 2017 года представители самарского отделения «Родительского ВсероссийскогоСопротивления» (РВС) в рамках всероссийской акции протеста выйдут на пикет: причина — Верховный суд (ВС) РФ может выдать «ювеналам» разрушительный для семей карт-бланш в правоприменительной практике, касающейся вопросов отобрания детей и ограничения или лишения родительских прав. Родители России выйдут на улицы с требованием не принимать проект Постановления Пленума ВС РФ в случае, если из текста документа не были исключены ювенальные правовые закладки.Так, например, документ расширяет понятие «непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка» при его отобрании из семьи: теперь поводом для этого может стать недействительно острая, угрожающая ребенку ситуация, но и так называемое «длящееся семейное неблагополучие». При этом под статус «неблагополучия» (жестокого обращения) в семье все чаще стали подпадать обычные родительские меры воспитания детей. Противозаконное насильственное разлучение ребенка с родителями и удерживание его в специальных центрах, куда нет допуска родителям, может быть переквалифицировано в процедуру «реабилитации». А вернуть сына или дочь в семью можно будет только в случае, если родители сумеют доказать, что такой возврат — в сфере интересов ребенка.Данная информация породила широкий протест родительской общественности — в видеОбращения РВС к Судьям Верховного суда РФ и протестных пикетов 13 и 14 ноября по всейРоссии.Одиночный пикет в Самаре пройдёт: 13 ноября на улице Советской Армии, 205(ГТРК «Самара»), в 09:00.