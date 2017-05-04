Акция «Внимание - дети!» проходит на Куйбышевской железной дороге

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Основная цель мероприятия «Внимание – дети!» – предупреждение случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Акция продлится со 2 мая по 2 июня на всей территории Куйбышевской железной дороги.В преддверии летних школьных каникул железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами. Основное внимание в работе будет направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге.Кроме того, традиционно, активная воспитательно-просветительская деятельность будет продолжена в учебных заведениях. Сотрудники Куйбышевской железной дороги придут к ребятам в классы, чтобы познакомить с особенностями железнодорожного транспорта, основными правилами личной безопасности, провести увлекательные викторины для закрепления знаний.На железнодорожных вокзалах и предприятиях в регионах ответственности Куйбышевской железной дороги пройдут уроки-экскурсии, во время которых железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.