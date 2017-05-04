Я нашел ошибку
Главные новости: 
На Красной Глинке в Самаре обнаружили в квартире убитого мужчину За преступление задержаны двое безработных молодых людей.
На Красной Глинке в Самаре обнаружили в квартире убитого мужчину
Представление в невыгодном твите
Представление в невыгодном твите
В Богатовском районе мужчина украл металлолом
В Богатовском районе мужчина украл металлолом
В Самаре тушили пожар на ул. Дачной
В Самаре тушили пожар на ул. Дачной
В России растет количество случаев заболеваний ВИЧ Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов.
В России растет количество случаев заболеваний ВИЧ
Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»
Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»
В Самаре готовятся снести Дворец ЦСКА ВВС
В Самаре готовятся снести Дворец ЦСКА ВВС
Жителей Самары просят не воровать с клумб цветы
Жителей Самары просят не воровать с клумб цветы
сегодня  Четверг, 4 мая, 13:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/05:
USD 57.09
0.14
EUR 62.32
0.17
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Акция «Внимание - дети!» проходит на Куйбышевской железной дороге

4 мая 2017 11:36
96
Акция «Внимание - дети!» проходит на Куйбышевской железной дороге
Мероприятия продлятся со 2 мая по 2 июня.

Основная цель мероприятия «Внимание – дети!» – предупреждение случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Акция продлится со 2 мая по 2 июня на всей территории Куйбышевской железной дороги.
В преддверии летних школьных каникул железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами. Основное внимание в работе будет направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге.

Кроме того, традиционно, активная воспитательно-просветительская деятельность будет продолжена в учебных заведениях. Сотрудники Куйбышевской железной дороги придут к ребятам в классы, чтобы познакомить с особенностями железнодорожного транспорта, основными правилами личной безопасности, провести увлекательные викторины для закрепления знаний.

На железнодорожных вокзалах и предприятиях в регионах ответственности Куйбышевской железной дороги пройдут уроки-экскурсии, во время которых железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 мая 2017  12:45
Жителей Самары просят не воровать с клумб цветы
Жителей Самары просят не воровать с клумб цветы
Всего в городе в этом году высадят 28 тысяч квадратных метров различных растений. Социум
58
4 мая 2017  12:33
В Южном городе в Самаре покажут кинофильм «Победа живет в наших сердцах»,
В Южном городе в Самаре покажут кинофильм «Победа живет в наших сердцах»
Все роли в фильме сыграли жители Южного города. Социум
60
4 мая 2017  12:05
Сотрудники ГИБДД Самары совместно со школьниками присоединились к акции «Георгиевская лента»
Сотрудники ГИБДД Самары совместно со школьниками присоединились к акции «Георгиевская лента»
Также самарцам напомнили о правилах ПДД. Социум
93
Весь список

Здравоохранение
4 мая 2017  13:08
В России растет количество случаев заболеваний ВИЧ Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов.
В России растет количество случаев заболеваний ВИЧ
Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов. Здравоохранение
37
3 мая 2017  20:55
Всего в акции от Сызрани приняли участие 55 человек, из них 10 медицинских работников.
В Сызрани подвели итоги муниципального этапа общественной акции «Где родился, там и пригодился!»
Всего в акции от Сызрани приняли участие 55 человек, из них 10 медицинских работников.   Здравоохранение
175
3 мая 2017  20:44
Они осмотрели 20 маленьких пациентов. По результатам приема доктора определили, что одному малышу 2,5 месяцев потребуется операция в связи с дефектом межжелудочковой перегородки.
Мобильная бригада самарского кардиодиспансера побывала в Жигулевске
Они осмотрели 20 маленьких пациентов. По результатам приема доктора определили, что одному малышу 2,5 месяцев потребуется операция в связи с дефектом... Здравоохранение
176
Весь список

Туризм
2 мая 2017  11:29
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
240
2 мая 2017  11:19
Самара входит в первую десятку круизного туризма в России
Самара входит в первую десятку круизного туризма в России
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
256
2 мая 2017  10:52
В Крыму появится итальянская деревня
В Крыму появится итальянская деревня
Итальянские строительные компании едут на полуостров для реализации совместного бизнес-проекта. Туризм
243
Весь список
Образование
3 мая 2017  15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов.
Решен вопрос о ребрендинге Самарского государственного технического университета
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов.   Образование
294
2 мая 2017  13:31
Студенты Самарского университета готовятся к летним практикам в ведущих российских и зарубежных компаниях
Студенты Самарского университета готовятся к летним практикам в ведущих российских и зарубежных компаниях
Практика на производстве – это важный элемент образовательных программ. Образование
245
28 апреля 2017  10:57
Через год после запуска самарский
Через год после запуска самарский "АИСТ-2Д" продолжает программу научных экспериментов в космосе
Программа рассчитана на три года. Образование
296
Весь список

Культура
3 мая 2017  21:07
Жизнь вместе после измены
 Принять факт измены, какой бы она ни была, всегда трудно. И не важно, был ли это разовый поступок супруга или его постоянная связь на стороне. Культура
39
3 мая 2017  14:49
Фестиваль приурочен ко дню святых Жен-Мироносиц как вселенского женского праздника.
В Самаре состоялся фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой»
 Фестиваль приурочен ко дню святых Жен-Мироносиц как вселенского женского праздника.   Культура
200
2 мая 2017  13:02
Самарские «Волжане-СамГТУ» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН
Самарские «Волжане-СамГТУ» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН
Команда университета – в числе восьми претендентов на победу. Культура
238
Весь список
Мода
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
70
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
237
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
153
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
354
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
891
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1072
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1286
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2613
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1542
Весь список

Фоторепортажи
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
957
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
455
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
892
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2132
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3155
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3243
Весь список

Мероприятия
Полицейские на встрече с самарскими школьниками рассказали об опасности употребления наркотиков
В Сызрани подвели итоги муниципального этапа общественной акции «Где родился, там и пригодился!»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом квесте «За мной Россия!»
Весь список
Популярное
за сегодня

У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"

624

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

421

В Самаре горел ангар бытовой химии на 200 кв. метрах

309
за неделю

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

3151

В ответ на шутку в эфире "Вечернего Урганта", власти Самары пригласили ведущего помочь в восстановлении деревянных домов

2859

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

2811
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда