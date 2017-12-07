Акция «Мобильный розыск» в Самарской области завершается
7 декабря 2017 10:28
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Начиная со второй половины июля судебные приставы Самарской области проверяли автотранспортные средства на наличие у их владельцев задолженностей. Всего за период проведения акции было проведено 33 рейда, во время которых было выявлено около 100 должников. Тем, кто был «чист», вручались листовки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» и демонстрировалось приложение «ФССП».
Подводя итоги акции «Мобильный розыск» можно отметить ее результативность. В частности, в ходе проверки автотранспортных средств в г.Отрадном удалось выявить не только 8 должников-владельцев авто, но и 2 пассажиров, задолжавших за нарушение правил дорожного движения. Среди них был и гражданин Н., которой числился должником сразу по 2 исполнительным производствам на общую сумму 60 тысяч рублей. После выявления задолженности мужчина тут же ее погасил. Всего в ходе рейда фактическим исполнением было окончено 10 исполнительных производств на общую сумму 96 тысяч рублей.
Гражданам также вручались листовки о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте УФССП России по Самарской области (http://r63.fssprus.ru/).
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