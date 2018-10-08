Акция «ДоброВСело» пройдет в Камышлинском районе

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В рамках акции волонтеры-медики из Самарского государственного медицинского универститета проведут профилактическую акцию и благоустроят территорию фельдшерско-акушерского пункта.А взрослых и маленьких жителей села пригласили на прием и обследование к врачу общей практики и врачу-предиатру КамышлинскойЦРБ, которые проведут выездной прием в фельдшерско-акушерском пункте села.При необходимости пациентов направят на обследование и консультацию к специалистам районной и областной больниц. А заместитель главного врача совместно с фельдшером проведут обход и прием маломобильных граждан села на дому.Подобные акции до ноября месяца будут проходить и в других селах губернии – в Волжском и Нефтегорском районах.***С 15 сентября по 1 ноября Минздрав России совместно с Аппаратом Правительства РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, Дирекцией года добровольца, и Всероссийским движением «Волонтеры-медики» проводят Всероссийский субботник «ДоброВСело» в регионах страны. Целью акции является улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению, передает пресс-служба облправительства.