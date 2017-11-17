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Новости /  Общество /  Социум  

Акция «Безопасный переезд» прошла на Куйбышевской ЖД в Самаре

17 ноября 2017 12:34
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Акция «Безопасный переезд» прошла на Куйбышевской ЖД в Самаре Большинство автомобилистов успешно прошли мини-аттестацию на знания ПДД на переездах.
Большинство автомобилистов успешно прошли мини-аттестацию на знания ПДД на переездах.

В рамках акции «Безопасный переезд» сотрудники Куйбышевской железной дороги провели информационно-разъяснительные беседы с водителями по правилам дорожного движения на железнодорожном переезде в черте города Самара (1101 км, район Запанской). Большинство автомобилистов успешно прошли мини-аттестацию на знания ПДД на переездах и получили памятные сувениры от Куйбышевской железной дороги. Автолюбителям было вручено порядка 200 памяток о правилах проезда через переезды и собрано 122 гарантийных обязательства.

Акция прошла на одном из самых оживленных переездов. Переезд на 1101 км, через который проезжают более 900 автомобилей в сутки, оснащен всем необходимым оборудованием для обеспечения безопасности движения: современной звуковой сигнализацией и резино-кордовым настилом, сообщает КбшЖД.

Ежемесячно на Куйбышевской железной дороге совместно с органами ГИБДД проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение случаев ДТП на переездах. Так, с начала года проинструктировано порядка 12 тысяч водителей автотранспортных предприятий, вручено 86,7 тысяч памяток о правилах проезда через переезды, собрано 56,7 тысяч гарантийных обязательств, написана одна тысяча писем в администрации районов, 188 – в администрации  областей и республик , 534 – в автопредприятия и 911 – в органы ГИБДД  с просьбой принять меры по повышению уровня дисциплины водителей и обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах. С дежурными по переездам проведены технические занятия, отработаны действия дежурных в нестандартных ситуациях.

Всего с начала года на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали зафиксировано 14 ДТП на переездах и три случая вне переезда. Все происшествия произошли по вине водителей автотранспорта. Пренебрегая правилами дорожного движения, нарушители выезжали на пути при запрещающих сигналах светофора.


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