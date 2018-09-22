Актриса Андрейченко рассказала о конфликте с сыном из-за миллиона долларов

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Долгое время она никак не комментировала данную ситуацию. Стало известно, что деньги Дмитрий Дунаевский (сын актрисы от Максима Дунаевского) вложил в развитие ресторанного бизнеса.Простить сына Наталье Андрейченко было очень непросто. Больше всего её задел факт того, что деньги взял родной сын, а не сама пропажа средств. Однако вскоре актриса решила простить родного человека.— Сейчас мы вернулись с Митей к прежним отношениям. Всё изумительно. Я только что приехала из Австрии, где мы встречались с сыном, — рассказала Андрейченко.