Актовому залу первого корпуса Политеха присвоено имя Владимира Высоцкого

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Напомним, что спустя полвека с момента выступления Владимира Высоцкого в Куйбышевском политехническом институте 30 ноября 2017 года состоялось открытие арт-объекта «Наш Высоцкий» у актового зала первого корпуса опорного университета. Церемония завершилась перформансом в актовом зале. На сцене в круге света стояла гитара, а из динамиков звучал голос легендарного артиста, когда он исполнял завершающую каждый концерт песню «Спасите наши души». Это была запись того самого выступления в КПтИ 50 лет назад.В декабре решением ученого совета вуза было решено актовому залу, где состоялось первое выступление артиста перед студенческой аудиторией, присвоить имя В.С. Высоцкого.Сегодня в честь 80-летия легендарного артиста возле этого зала обновилась экспозиция, на которой появились фотографии, сделанные разными авторами во время приезда Владимира Высоцкого в Куйбышев, сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ