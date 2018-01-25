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Новости /  Общество /  Социум  

Актовому залу первого корпуса Политеха присвоено имя Владимира Высоцкого

25 января 2018 17:33
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Владимир Высоцкий был в городе Куйбышеве дважды. В один из своих визитов 30 ноября 1967 года Высоцкий посетил Куйбышевский политехнический институт.
Владимир Высоцкий был в городе Куйбышеве дважды. Об этом свидетельствует множество фактов, документов и фотографий. В один из своих визитов 30 ноября 1967 года Высоцкий посетил Куйбышевский политехнический институт. Самарский политех всегда чтил традиции, и эта дата не могла остаться в стороне. Тем более что сегодня Политех ‒ одно из немногих сохранившихся мест, где выступал Владимир Высоцкий.

Напомним, что спустя полвека с момента выступления Владимира Высоцкого в Куйбышевском политехническом институте 30 ноября 2017 года состоялось открытие арт-объекта «Наш Высоцкий» у актового зала первого корпуса опорного университета. Церемония завершилась перформансом в актовом зале. На сцене в круге света стояла гитара, а из динамиков звучал голос легендарного артиста, когда он исполнял завершающую каждый концерт песню «Спасите наши души». Это была запись того самого выступления в КПтИ 50 лет назад.

В декабре решением ученого совета вуза было решено актовому залу, где состоялось первое выступление артиста перед студенческой аудиторией, присвоить имя В.С. Высоцкого.

Сегодня в честь 80-летия легендарного артиста возле этого зала обновилась экспозиция, на которой появились фотографии, сделанные разными авторами во время приезда Владимира Высоцкого в Куйбышев, сообщает пресс-служба СамГТУ. 





Фото:   пресс-служба СамГТУ
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