Активные жители Самары могут стать волонтерами Первого Самарского марафона «Каждый первый»

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Для самых инициативных и деятельных жителей нашего города есть уникальная возможность принять участие в организации марафона в качестве волонтера. Стать частью масштабного события города сможет каждый. Волонтеры будут помогатьучастникам марафона в успешном прохождении трассы. Более 150 добровольцев будут помогать на регистрации, готовить спортсменов к старту: раздавать стартовые номера, выводить на позиции; сопровождать на дистанции, раздавая воду и еду. Но кроме этого волонтеры будут дарить свои эмоции участниками марафона и зрителям.Все волонтёры получат памятные сувениры и благодарственные письма. Стать волонтером может любой желающий от 16 лет. Главное быть активным, позитивным и любить спорт. Чтобы принять участие в глобальном событии в качестве волонтера,необходимо подать заявку в группе ВКонтакте Самарского Дома молодежи - https://goo.gl/xhsPvd или обратиться к Исказиеву Ренату https://vk.com/iskaziev.Мероприятие пройдет под лозунгом «Каждый первый», который отражает всю философию марафонского движения - главное победить себя, сообщает пресс-служба СДМ.