Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству

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В рамках проекта «Равные возможности – детям» Общероссийский народный фронт с 12 ноября по 5 декабря провел конкурс среди волонтеров, работающих с детьми по самым различным направлениям – техническому, естественно-научному, спортивному, социально-педагогическому, художественному и туристско-краеведческому. В конкурсе приняли участие более 400 добровольцев со всей страны.В номинации «Лучшая общеразвивающая программа» почетное второе место заняла Антонина Васильевна Полякова из Самары. Опыт работы Антонины Васильевны руководителем цирковой студии «Фейерверк» более 25 лет, многие ее выпускники работаю в цирковой сфере, передает пресс-служба ОНФ.