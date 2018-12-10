Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
10 декабря 2018 14:40
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В рамках проекта «Равные возможности – детям» Общероссийский народный фронт с 12 ноября по 5 декабря провел конкурс среди волонтеров, работающих с детьми по самым различным направлениям – техническому, естественно-научному, спортивному, социально-педагогическому, художественному и туристско-краеведческому. В конкурсе приняли участие более 400 добровольцев со всей страны.
В номинации «Лучшая общеразвивающая программа» почетное второе место заняла Антонина Васильевна Полякова из Самары. Опыт работы Антонины Васильевны руководителем цирковой студии «Фейерверк» более 25 лет, многие ее выпускники работаю в цирковой сфере, передает пресс-служба ОНФ.
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