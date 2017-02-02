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Владимир Гутенев, член Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы представил новый экологический проект движения «Генеральная уборка», направленный на борьбу с незаконными свалками и «серыми» полигонами.Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», Владимир Гутенев считает, что новый проект ОНФ дает возможность гражданам, готовым поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами проекта.Владимир Гутенев рассказал, что в рамках проекта будет открыт сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором будут фиксироваться сообщения о нелегальном складировании мусора.Самарские активисты-экологи, в свою очередь, рассказали об экологических рейдах по выявлению мест незаконного хранения твердых бытовых отходов, которые они проводят уже в течение более полугода.«По итогам рейдов мы начали формировать карту экологически неблагополучных территорий области, ставя задачу отразить все несанкционированные мусорные свалки с разбивкой по зонам ответственности муниципалитетов. Такая карта группой наших активистов создана. Технические возможности позволили нам создать, не виртуальную, но физическую интерактивную карту, неблагоприятных в экологическом смысле территорий Самарской области. К этой работе привлекались неравнодушные жители, волонтеры молодежного корпуса, эксперты», - рассказал региональный координатор проекта ОНФ по экологии Сергей Мирошниченко.В целом, за истекший срок активисты ОНФ выявили 176 незаконных свалок на территории Самарской области. По рейтингу региональной рабочей группы по экологии и защите леса самое большое количество свалок находится в городе Тольятти на площади 13,5 га и Большеглушицком районе на площади 50 га.Эксперт рабочей группы по экологии и защите леса Валерий Барсук на примере экологического рейда в поселок Лейтенанта Шмидта более подробно рассказал о проблеме несанкционированных свалок в городе Самара. По словам Валерия Барсука, дороги в поселке разбиты большегрузным транспортом, который днем и ночью везет мусор на стихийную свалку в прибрежной зоне реки Самары.«Это бывшая заводская территория, которая в настоящая время принадлежит частному лицу. С проблемой несанкционированного захламления поселка знакомы все инстанции, там побывало множество комиссий. Но кому конкретно принадлежит территория мусора, нам никто ответить не смог. Штрафуют тех, кто привозит мусор, а кого привлечь к ответственности не известно», - сообщил Валерий Барсук.«Необходимо совместными усилиями общественности и надзорных органов локализовать распространение мусорных отходов в экологических зонах и навести порядок с мусором в городах и поселках. «Интерактивная карта» поможет общественникам более системно вести мониторинг всех мест, привлекать к этой работе значительно больше активных граждан из всех районов области и при участии средств массовой информации рассказывать, как о вопиющих случаях нерадивого отношения к природе, так и о положительных практиках», - подвел итог региональный координатор проекта ОНФ по экологии Сергей Мирошниченко.Активисты одобрили предложение о создании рабочей группы по проекту «Генеральная уборка» с привлечением представителей некоммерческого сектора региона, которая разработает программу действий по борьбе с несанкционированным складированием отходов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.