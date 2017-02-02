Активисты ОНФ выявили 176 незаконных свалок на территории Самарской области
2 февраля 2017 17:21
128
Владимир Гутенев, член Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы представил новый экологический проект движения «Генеральная уборка», направленный на борьбу с незаконными свалками и «серыми» полигонами.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», Владимир Гутенев считает, что новый проект ОНФ дает возможность гражданам, готовым поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами проекта.
Владимир Гутенев рассказал, что в рамках проекта будет открыт сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором будут фиксироваться сообщения о нелегальном складировании мусора.
Самарские активисты-экологи, в свою очередь, рассказали об экологических рейдах по выявлению мест незаконного хранения твердых бытовых отходов, которые они проводят уже в течение более полугода.
«По итогам рейдов мы начали формировать карту экологически неблагополучных территорий области, ставя задачу отразить все несанкционированные мусорные свалки с разбивкой по зонам ответственности муниципалитетов. Такая карта группой наших активистов создана. Технические возможности позволили нам создать, не виртуальную, но физическую интерактивную карту, неблагоприятных в экологическом смысле территорий Самарской области. К этой работе привлекались неравнодушные жители, волонтеры молодежного корпуса, эксперты», - рассказал региональный координатор проекта ОНФ по экологии Сергей Мирошниченко.
В целом, за истекший срок активисты ОНФ выявили 176 незаконных свалок на территории Самарской области. По рейтингу региональной рабочей группы по экологии и защите леса самое большое количество свалок находится в городе Тольятти на площади 13,5 га и Большеглушицком районе на площади 50 га.
Эксперт рабочей группы по экологии и защите леса Валерий Барсук на примере экологического рейда в поселок Лейтенанта Шмидта более подробно рассказал о проблеме несанкционированных свалок в городе Самара. По словам Валерия Барсука, дороги в поселке разбиты большегрузным транспортом, который днем и ночью везет мусор на стихийную свалку в прибрежной зоне реки Самары.
«Это бывшая заводская территория, которая в настоящая время принадлежит частному лицу. С проблемой несанкционированного захламления поселка знакомы все инстанции, там побывало множество комиссий. Но кому конкретно принадлежит территория мусора, нам никто ответить не смог. Штрафуют тех, кто привозит мусор, а кого привлечь к ответственности не известно», - сообщил Валерий Барсук.
«Необходимо совместными усилиями общественности и надзорных органов локализовать распространение мусорных отходов в экологических зонах и навести порядок с мусором в городах и поселках. «Интерактивная карта» поможет общественникам более системно вести мониторинг всех мест, привлекать к этой работе значительно больше активных граждан из всех районов области и при участии средств массовой информации рассказывать, как о вопиющих случаях нерадивого отношения к природе, так и о положительных практиках», - подвел итог региональный координатор проекта ОНФ по экологии Сергей Мирошниченко.
Активисты одобрили предложение о создании рабочей группы по проекту «Генеральная уборка» с привлечением представителей некоммерческого сектора региона, которая разработает программу действий по борьбе с несанкционированным складированием отходов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 февраля 2017 18:41
Социологи также поинтересовались отношением россиян к ряду стран. По данным исследования, доля респондентов, хорошо относящихся к США, выросла до 37% по сравнению... Социум
135
2 февраля 2017 17:21
Самарские активисты примут участие в экологическом проекте ОНФ «Генеральная уборка». Социум
127
2 февраля 2017 17:11
Сотрудники музея расскажут о славянских покровителях семьи и брака – Петре и Февронии Муромских и о символах любви и верности. В экспозиции будут представлены... Социум
140
Здравоохранение
2 февраля 2017 15:55
У каждого народа мира есть свои обычаи и традиции, который имеют непосредственное отношение к гигиене и Россия не исключение. Здравоохранение
29
1 февраля 2017 16:27
Всемирный день борьбы против рака – это повод задуматься о том, что каждый человек может сделать для себя, какие принять меры и знать – «Мы можем.... Здравоохранение
226
1 февраля 2017 14:02
Специалисты рассчитывают, что смогут вернуть им дар речи. Здравоохранение
143
Туризм
1 февраля 2017 09:27
Стимулировать туристов чаще покупать туры может возвращение на массовый рынок Египта. Туризм
146
31 января 2017 11:29
Рейсы начнутся в марте. Туризм
229
31 января 2017 09:22
Речь идет о возобновлении чартерных и регулярных рейсов в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Туризм
125
Образование
2 февраля 2017 18:32
Смартфоны и планшеты могут стать помощниками в деле получения знаний. Образование
152
2 февраля 2017 14:49
Школьникам расскажут о неизвестных моментах истории Самары в период первой мировой войны и истории создания в Самаре велосипедно-санитарного отряда. Образование
161
2 февраля 2017 14:14
Полученные средства позволят оборудовать пункты проведения ЕГЭ технологиями печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков... Образование
200
Культура
2 февраля 2017 17:01
Будут представлены более 80 фотографий, среди которых исторические, фотографии, сделанные в ходе подводных исследований. Культура
157
2 февраля 2017 13:28Самарский литературный музей приглашает на сказочные выходные
Мероприятия пройдут 4,11,18 февраля. Культура
225
2 февраля 2017 11:29
Она расположится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
116
Мода
1 февраля 2017 18:16Особенности одежды от магазина «Сударушка»
На сегодняшний день каждая представительница прекрасного пола старается выглядеть прекрасно, удивительно и ухаживать за своей внешностью. Мода
29
25 января 2017 19:36
Интересуетесь вопросами по отслеживанию товара AliExpress? Сейчас существуют сервисы, позволяющие отследить местонахождение товара, заказанного на AliExpress. Мода
96
25 января 2017 11:20
Редко какая вещь сочетает в себе и роскошь, и практичность применения. Шелковое постельное белье относится именно к таким вещам. Несмотря на то, что со времени... Мода
93
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
820
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
591
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4660
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1658
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2212
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1383
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1175
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2336
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2097
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11323
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9262
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5663
Мероприятия