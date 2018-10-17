Активисты ОНФ восстановят участок леса в урочище "Монастырская гора" в Сызрани

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Этой теме была посвящена выездная рабочая встреча активистов ОНФ, которая прошла накануне в администрации г.Сызрани с участием главы городаПредставители общественности также побывали на территории урочища и определили участок леса, который требует восстановления.«Наша задача состоит в том, чтобы в интересах всех жителей города максимально восстановить площадь зеленых насаждений, которые были вырублены в районе «Монастырской горы», как этого требует действующий закон об охране окружающей среды. Развитие массового спорта - тоже одна из важнейших задач, поставленных Президентом России в новом «майском указе». Поэтому в данной ситуации, активисты Народного фронта совместно с администрацией выслушали аргументы разных групп общественности и постарались учесть интересы всех жителей города», - пояснил позицию Народного фронта член регионального штаба ОНФОн уточнил, что общественность ОНФ заинтересована в том, чтобы «Лыжня России» в Сызрани ежегодно становилась более массовой, чтобы в этот вид спорта приходило все больше и больше молодежи, и напомнил, что зимой 2018 года более 16 тысяч жителей во всех муниципалитетах Самарской области стали участниками этого спортивного праздника. Активисты ОНФ в равной степени поддерживают развитие и других видов спорта в Сызрани.Член регионального штаба ОНФ пояснил, что то недопонимание, которое возникло между инициативными группами и администрацией города, должно быть решено в общественных интересах, и ОНФ выступил площадкой для разрешения конфликта. «Задача Народного фронта - осуществлять общественный контроль за исполнением указов и поручений Президента, которые касаются всех сфер жизни общества, в том числе вопросов открытости власти, организации постоянного диалога общества и власти», - подчеркнул Валерий Синцов.Субботник по высадке деревьев пройдет с участием активистов ОНФ, юных спортсменов и жителей города уже в ближайшую пятницу 19 октября в урочище «Монастырская гора», передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.