Активисты ОНФ в парке «Дружбы» проведут субботник «Генеральная уборка страны»

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В рамках проведения акции общественники проведут ручную уборку самарского парка «Дружбы», очистив его территорию от мелкого бытового мусора, оставленного посетителями парка.«Основная задача активистов-экологов заключается не только в уборке территории, но и что более важно, в привлечении внимания жителей региона к проблеме оставляемого после отдыха мусора, из-за которого наносится вред окружающей среде и образуются несанкционированные свалки. Поэтому в рамках проведения Всероссийского субботника для всех жителей Самары будет организована выставка, посвященная теме переработки отходов, посетив которую горожане узнают, что происходит с мусором, будь то пластик или стекло, после его попадания на заводы по переработке отходов, и почему так важен раздельный сбор отходов», - рассказал о предстоящей акции общественников сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.Также в парке будет работать «Экомобиль» по сбору бытовых отходов. Каждый житель города сможет принести отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, градусники, батарейки (любые виды), металл, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик и макулатуру. Все опасные отходы будут приниматься у населения абсолютно бесплатно.В день Всероссийского субботника самарская команда «Молодежки ОНФ» организует в парке «Дружба» конкурсно-концертную программу, на которой самые активные участники экологической викторины получат призы и сувениры, а все желающие смогут стать зрителями концертных номеров.Место проведения мероприятия: г. Самара, парк «Дружбы» (ул. Гагарина, 118). Начало субботника в 11.00 часов 15 сентября (суббота), сообщает пресс-служба регионального ОНФ.