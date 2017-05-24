Активисты ОНФ в Тольятти ликвидировали несанкционированную свалку на улице Васильевской
24 мая 2017 17:16
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Общественники обнаружили в промышленной зоне Центрального района Тольятти обширную территорию, захламленную строительным и бытовым мусором и занесли объект на «Интерактивную карту свалок» проекта ОНФ «Генеральная уборка» и направили обращение в администрацию города Тольятти.
«Глава города Тольятти Сергей Анташев оперативно откликнулся на предложение общественников ликвидировать свалку. К ликвидации экологически опасного объекта были также привлечены специализированные организации, которые предоставили технику для погрузки и вывоза мусора», - рассказал активист проекта «Генеральная уборка» в Самарской области Рафаэль Чигарев.
В течение несколько дней совместными усилиями администрации, экологов и общественников 40 грузовых автомобилей вывезли 400 куб м строительных и бытовых отходов с территории более 1,5 Га. Глава Тольятти Сергей Анташев отметил, что инициативы неравнодушных жителей города помогут объединенными усилиями администрации, бизнеса и общественников сделать город чище и лучше.
За несколько месяцев «Интерактивная карта свалок» стала самым популярным интернет-ресурсом в России, направленным на борьбу с экологическими нарушениями, считает Барсук. На ней любой пользователь может оставить сообщение и обозначить незаконную свалку.
Самарская область в настоящее время входит в пятерку лидеров среди регионов России по количеству опубликованных на сайте обращений.
По данным сайта на интерактивную карту свалок подано 244 обращения от жителей Самарской области, 15 свалок уже ликвидировано, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
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