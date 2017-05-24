Активисты ОНФ в Тольятти ликвидировали несанкционированную свалку на улице Васильевской

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Общественники обнаружили в промышленной зоне Центрального района Тольятти обширную территорию, захламленную строительным и бытовым мусором и занесли объект на «Интерактивную карту свалок» проекта ОНФ «Генеральная уборка» и направили обращение в администрацию города Тольятти.«Глава города Тольятти Сергей Анташев оперативно откликнулся на предложение общественников ликвидировать свалку. К ликвидации экологически опасного объекта были также привлечены специализированные организации, которые предоставили технику для погрузки и вывоза мусора», - рассказал активист проекта «Генеральная уборка» в Самарской области Рафаэль Чигарев.В течение несколько дней совместными усилиями администрации, экологов и общественников 40 грузовых автомобилей вывезли 400 куб м строительных и бытовых отходов с территории более 1,5 Га. Глава Тольятти Сергей Анташев отметил, что инициативы неравнодушных жителей города помогут объединенными усилиями администрации, бизнеса и общественников сделать город чище и лучше.За несколько месяцев «Интерактивная карта свалок» стала самым популярным интернет-ресурсом в России, направленным на борьбу с экологическими нарушениями, считает Барсук. На ней любой пользователь может оставить сообщение и обозначить незаконную свалку.Самарская область в настоящее время входит в пятерку лидеров среди регионов России по количеству опубликованных на сайте обращений.По данным сайта на интерактивную карту свалок подано 244 обращения от жителей Самарской области, 15 свалок уже ликвидировано, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.