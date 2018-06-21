Активисты ОНФ в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны, проведут «Поверку павших» в Самаре

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Активисты назовут имена уроженцев Самарской области, чьи имена удалось восстановить, кто защищал Родину, имена солдат, павших на линии фронта и совсем немного недоживших до Дня Победы.В память о павших героях активисты ОНФ будут прикреплять стикеры с именами солдат, а также белых журавлей, символизирующих восстановленную память, восстановленную справедливость, на большой баннер с изображением неба. Вместе с ветеранами молодежь исполнит песни военных лет и угостит жителей города солдатской кашей из полевой кухни.Благодаря активистам проекта ОНФ «Память Народа – Волонтеры памяти» совместно со специалистами международного военно-мемориального центра «Возвращённые имена» за 2017 и 2018 годы удалось восстановить имена 53 уроженцев Самарской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты», а также имена 46 человек, захороненных на территории г. Берлина, г. Вены и г. Мурска Собота, рассказал член регионального штаба ОНФ Сергей Мирошниченко.Аналогичные мероприятия в этот день пройдут по всей стране. Всего активисты проекта ОНФ «Память Народа – Волонтеры памяти» к маю 2018 года восстановили и вернули из небытия около 10 тыс. имён, уроженцев из 71-го региона нашей страны, которые более 70 лет числились «неизвестными». Всего участники проекта восстановили более 18 тысяч имён солдат, похороненных, как неизвестные. Никто не забыт, ничто не забыто!В мероприятии примут участие члены регионального штаба ОНФ, Молодежка ОНФ, активисты патриотических клубов, ветераны города Самары.Акция «Поверка павших» пройдет 22 июня в 14.00 по адресу: Самара, «Парк Победы», вход со стороны ул. Аэродромной (около церкви), сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.