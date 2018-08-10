Активисты ОНФ проводят в лесах Самарской области экологический противопожарный патруль

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«Основная задача экологического патруля в летний жаркий период – предупредить возможное возгорание в лесу и провести разъяснительные беседы с гражданами, которые нарушают противопожарный режим в лесах. В регионе второй месяц стоит жаркая погода, и поэтому высока вероятность возникновения пожаров. Поврежденные в период аномальной жары летом 2010 г. лесные массивы вокруг Тольятти постепенно восстанавливаются, но это длительный процесс, поэтому мы боремся за сбережение каждого дерева, кустарника», – пояснил задачу член регионального штаба ОНФ Денис Радченко.Он рассказал, что в ходе рейдов общественники проводили просветительскую работу с жителями, рассказывали про инициированное ОНФ создание «зеленого щита», о важности создания защитной особо охраняемой зоны зеленых насаждений вокруг крупного промышленного города Тольятти.По данным МЧС, чаще всего причиной лесных пожаров становится человеческий фактор. Это непотушенный костер или окурок. В прошлом году в Самарской области удалось избежать чрезвычайных пожарных ситуаций в лесных массивах, в том числе благодаря успешной профилактике и патрулированию лесов общественными инспекторами, волонтерами, подчеркнул Радченко.«В нынешнем году в этой работе уже задействовано 850 волонтеров и 80 автомобилей. Лесные массивы, прилегающие к городу, где в летнее время наблюдается особенно большое скопление людей в зеленых зонах отдыха, активисты разделили на сектора и ежедневно выезжают на экологический патруль», – уточнил член регионального штаба ОНФ.Помимо патрулирования пожарной обстановки в лесах активисты Народного фронта проводят плоггинг на обследуемой территории. Если в лесу они выявляют оставленный туристами мусор, они его собирают в мешки и вывозят. Эту работу активисты ОНФ планируют проводить до конца лета, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: Самарского регионального отделения ОНФ