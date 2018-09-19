Активисты ОНФ провели в Самаре мониторинг аварийных домов, находящихся без обслуживания

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В настоящий момент программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2012 г., практически завершена. Новая программа расселения домов, признанных аварийными с 2012 г., должна заработать с 2019 г.«Дома, которые посмотрели народные эксперты, формально закреплены за управляющими компаниями, однако на деле никакого обслуживания, ремонта и благоустройства жители не видят и по сути проживают в антисанитарных и опасных для жизни условиях. Однако, коммунальные платежи они вынуждены платить регулярно. Согласно жилищному законодательству, аварийные дома должны быть на обслуживании также, как и обычные до тех пор, пока там проживают люди», - рассказал член регионального штаба ОНФ Руслан Эфендиев.Общественники посетили 13 адресов. Часть домов пустует, а по 7 домам жители высказали серьезные нарекания к управляющим компаниям. Дома №№ 193, 201 и 269 по улице Самарской и №73 по улице Арцыбушевской обслуживает одна управляющая компания, но ни текущего ремонта, ни вывоза мусора, ни уборки территории она не проводит, а вот увеличение платы за коммунальные услуги производит. Дома № 3 по улице Ленинской и №7 по ул. Водников обслуживает другая управляющая компания, однако претензии жителей аналогичные. Нет нареканий со стороны жителей только на вывоз мусора, а уборка территории и текущий ремонт здесь также не производятся, собственники сами поддерживают дома в пригодном для жизни состоянии.«Дома в этом районе старые, многие построены более ста лет назад, в основном деревянные, с деревянными перекрытиями и лестницами, и совершенно обоснованно признаны аварийными. Но пока здесь есть хотя бы один житель, коммунальные службы должны проявлять внимание к таким строениям, чтобы ветхое жилье не несло угрозу жизни людей. Но мы видим обратную ситуацию. Жители жалуются, что не могут дозвониться до диспетчера, телефоны не отвечают. Обращения в администрацию района также не принесли успеха», - отметил Эфендиев.Такое положение эксперты Народного фронта считают неправильным, и намерены обратиться в жилищную инспекцию и комиссию по лицензированию управляющих компаний для принятия мер воздействия на руководство этих компаний.По итогам мониторинга эксперты ОНФ сформируют общественные предложения органам власти. Решение выявленных проблем общественники оставляют на контроле, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.