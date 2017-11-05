Активисты ОНФ провели в Самаре акцию под названием «Яма, засветись!»
5 ноября 2017 20:40
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Активисты ОНФ провели в Самаре акцию под названием «Яма, засветись!». Она была проведена на улице Ново-Вокзальной. Возле одной из ям была посажена игрушка в форме интернет-персонажа и героя многих мемов – Ждуна. Этот персонаж представляет собой морского слона с человеческими руками.
Одна из ям была по периметру окрашена краской из баллончика, а рядом с ямой и Ждуном активисты написали на асфальте вопрос «Когда?».
На Ждуна возле ямы надели строительные перчатки. Своим присутствием этот персонаж привлекает внимание общественности к плохому состоянию дорог и, разводя руками в перчатках как бы спрашивает: когда же будут ликвидированы ямы в нашем городе, сообщает samarskie-voditeli.ru.
Фото: samarskie-voditeli.ru.
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