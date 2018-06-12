Активисты ОНФ провели рейд по выявлению вредных выбросов в атмосферу в Тольятти

«В ОНФ поступает много жалоб от граждан города Тольятти в связи с тем, что очень часто в городе ощущается резкий токсичный запах и город покрывается плотным дымом. Например, летом 2017 г. в Тольятти было зафиксировано превышение концентрации по аммиаку. По результатам проведенных проверок прокуратурой Самарской области три предприятия были привлечены к административной ответственности. Зимой 2018 г. город снова накрыл плотный смог», - рассказал активист ОНФ, житель города Тольятти Сергей Лушин.С целью понять причину неблагоприятной экологической ситуации в городе Тольятти, общественники совместно с надзорными органами провели рейд по пяти крупным предприятиям химической отрасли, посмотрели, как организована работа служб по охране окружающей среды этих предприятий.В ходе рейда общественники выяснили, что крупные химические предприятия занимаются очисткой загрязняющих атмосферу отходов производства, используя современные технологии и оборудование, а также заинтересованы в улучшении экологической ситуации в городе в целом. «Так, представитель одного из предприятий нам сообщил, что они готовы приобрести мобильную передвижную лабораторию, которая будет обследовать воздух в разных районах города и передать ее безвозмездно муниципалитету», - пояснил Лушин.Однако, на территории одного из недействующих ныне химических предприятий было обнаружено производство по утилизации литиевых аккумуляторов, зарегистрированное в качестве ИП, и никаких мер по охране окружающей среды не выполняющее.Эксперты ОНФ выяснили, что на территории некоторых бывших химических производств Тольятти сегодня располагается до 50 предприятий малого бизнеса, которые не подлежат контролю со стороны надзорных органов и не зарегистрированы как плательщики налога за выбросы в атмосферу.«В связи с тем, что в новом «майском указе» президента особый акцент сделан на кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха не менее чем на 20 процентов в крупных промышленных центрах, к которым Тольятти несомненно относится, мы не можем пройти мимо той ситуации, когда малые предприятия бесконтрольно наносят большой вред экологии города», - выразил мнение экспертов ОНФ член регионального штата Народного фронта Денис Волков.Активисты ОНФ предложили муниципалитету города Тольятти решить вопрос с приобретением мобильных передвижных станций, оборудованных современными датчиками контроля, для организации постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха и передачи данных в интернет на сайт муниципалитета в режиме онлайн.«В отношении предприятий малого бизнеса муниципальным органам власти в плановом порядке необходимо наладить работу по постановке на учет всех субъектов предпринимательской деятельности, относящихся к первому классу опасности и более жестко контролировать их производственную деятельность», - уточнил Волков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.