Я нашел ошибку
Главные новости: 
12 июня, в День России, Глава региона Дмитрий Азаров вручил государственные награды.
Дмитрий Азаров: "Вся Самарская область и вся наша страна гордится трудовым коллективом РКЦ «Прогресс"
Активисты ОНФ провели рейд по выявлению вредных выбросов в атмосферу в Тольятти
Активисты ОНФ провели рейд по выявлению вредных выбросов в атмосферу в Тольятти
В День России Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам РКЦ "Прогресс"
В День России Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам РКЦ "Прогресс"
С 19.00 на набережной у Ладьи начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню России
С 19.00 на набережной у Ладьи начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню России
Он скончался в НИИ им. Склифосовского, где и возглавлял отделение неотложной кардиохирургии.
В Москве на 64-м году жизни умер известный кардиохирург и телеведущий Яков Бранд
МЧС: В Самарской области 13 июня возможны грозы с порывистым ветром
МЧС: В Самарской области 13 июня возможны грозы с порывистым ветром
По правилам соревнований улов нужно обязательно отпустить.
В Нефтегорском районе на турнире «Монстр Карп 2» рыбаки Самарской области поймали несколько огромных карпов
Британский футбольный арбитр Мартин Аткинсон проедет около 3 тыс. км на велосипеде, чтобы добраться до самого западного города ЧМ-2018, Калининграда. Аткинсон совершит велопробег в рамках благотворительной акции.
Британский судья доедет до Калининграда на велосипеде во время ЧМ-2018
сегодня  Вторник, 12 июня, 22:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/06:
USD 62.34
-0.33
EUR 73.37
-0.42
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Активисты ОНФ провели рейд по выявлению вредных выбросов в атмосферу в Тольятти

12 июня 2018 20:06
Активисты Общероссийского народного фронта совместно со специалистами Роспотребнадзора, Росприроднадзора и прокуратуры Самарской области провели проверку предприятий химической отрасли города Тольятти на предмет наличия в воздухе загрязняющих веществ.

«В ОНФ поступает много жалоб от граждан города Тольятти в связи с тем, что очень часто в городе ощущается резкий токсичный запах и город покрывается плотным дымом. Например, летом 2017 г. в Тольятти было зафиксировано превышение концентрации по аммиаку. По результатам проведенных проверок прокуратурой Самарской области три предприятия были привлечены к административной ответственности. Зимой 2018 г. город снова накрыл плотный смог», - рассказал активист ОНФ, житель города Тольятти Сергей Лушин.

С целью понять причину неблагоприятной экологической ситуации в городе Тольятти, общественники совместно с надзорными органами провели рейд по пяти крупным предприятиям химической отрасли, посмотрели, как организована работа служб по охране окружающей среды этих предприятий.

В ходе рейда общественники выяснили, что крупные химические предприятия занимаются очисткой загрязняющих атмосферу отходов производства, используя современные технологии и оборудование, а также заинтересованы в улучшении экологической ситуации в городе в целом. «Так, представитель одного из предприятий нам сообщил, что они готовы приобрести мобильную передвижную лабораторию, которая будет обследовать воздух в разных районах города и передать ее безвозмездно муниципалитету», - пояснил Лушин.

Однако, на территории одного из недействующих ныне химических предприятий было обнаружено производство по утилизации литиевых аккумуляторов, зарегистрированное в качестве ИП, и никаких мер по охране окружающей среды не выполняющее.

Эксперты ОНФ выяснили, что на территории некоторых бывших химических производств Тольятти сегодня располагается до 50 предприятий малого бизнеса, которые не подлежат контролю со стороны надзорных органов и не зарегистрированы как плательщики налога за выбросы в атмосферу.

«В связи с тем, что в новом «майском указе» президента особый акцент сделан на кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха не менее чем на 20 процентов в крупных промышленных центрах, к которым Тольятти несомненно относится, мы не можем пройти мимо той ситуации, когда малые предприятия бесконтрольно наносят большой вред экологии города», - выразил мнение экспертов ОНФ член регионального штата Народного фронта Денис Волков.

Активисты ОНФ предложили муниципалитету города Тольятти решить вопрос с приобретением мобильных передвижных станций, оборудованных современными датчиками контроля, для организации постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха и передачи данных в интернет на сайт муниципалитета в режиме онлайн.

«В отношении предприятий малого бизнеса муниципальным органам власти в плановом порядке необходимо наладить работу по постановке на учет всех субъектов предпринимательской деятельности, относящихся к первому классу опасности и более жестко контролировать их производственную деятельность», - уточнил Волков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 июня 2018  20:19
12 июня, в День России, Глава региона Дмитрий Азаров вручил государственные награды.
Дмитрий Азаров: "Вся Самарская область и вся наша страна гордится трудовым коллективом РКЦ «Прогресс"
12 июня, в День России, Глава региона Дмитрий Азаров вручил государственные награды.   Социум
0
12 июня 2018  20:06
Активисты ОНФ провели рейд по выявлению вредных выбросов в атмосферу в Тольятти
Активисты ОНФ провели рейд по выявлению вредных выбросов в атмосферу в Тольятти
  Социум
0
12 июня 2018  16:50
В День России Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам РКЦ "Прогресс"
В День России Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам РКЦ "Прогресс"
  Социум
0
Весь список

Здравоохранение
9 июня 2018  11:48
Офтальмологи самарской областной больницы им. Т.И. Ерошевского готовы к лечению футбольных травм глаза
Офтальмологи самарской областной больницы им. Т.И. Ерошевского готовы к лечению футбольных травм глаза
Медики на семинаре продемонстрируют навыки оказания неотложной офтальмологической помощи. Здравоохранение
0
9 июня 2018  11:40
Между Самарской и Оренбургской областями подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья
Между Самарской и Оренбургской областями подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья
Встреча стала юридическим оформлением взаимовыгодного сотрудничества соседних регионов.  Здравоохранение
0
8 июня 2018  18:15
В настоящее время для отделения в Похвистнево взамен старого оборудования приобретено 11 новых стоматологических установок, специальное оборудование, лазерный аппарат и др.
В Похвистнево откроется обновленное отделение стоматологической поликлиники
В настоящее время для отделения в Похвистнево взамен старого оборудования приобретено 11 новых стоматологических установок, специальное... Здравоохранение
0
Весь список
Новости медицины
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
153
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
134
3 мая 2018  19:17
Абсцесс печени и поджелудочной железы
Абсцесс печени и поджелудочной железы
 Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов.  Новости медицины
182
Весь список
Туризм
7 июня 2018  10:48
Для самарских туристов могут открыть еще один старый советский бункер
Для самарских туристов могут открыть еще один старый советский бункер
Такое предложение выдвинули члены Общественной палаты Самарской области. Туризм
0
4 июня 2018  10:18
Самара входит в топ-10 городов для путешествий на День России
Самара входит в топ-10 городов для путешествий на День России
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
18 мая 2018  13:47
В Самаре пройдет 5-ый специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2018»
В Самаре пройдет 5-ый специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2018»
Он объединит более 500 участников, которые будут обмениваться свои опытом. Туризм
300
Весь список
Образование
11 июня 2018  23:58
Выпускник Самарского лицея информационных технологий стал обладателем 100 баллов на ЕГЭ по информатике
Выпускник Самарского лицея информационных технологий стал обладателем 100 баллов на ЕГЭ по информатике
  Образование
0
8 июня 2018  14:15
Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской области.
Школьники Самарской области – в числе лучших на Межрегиональной олимпиаде «Высшая проба»
Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской... Образование
0
8 июня 2018  09:52
В Самаре построят школу около КРЦ «Звезда» Для нее отвели земельный участок.
В Самаре построят школу около КРЦ «Звезда»
Для нее отвели земельный участок. Образование
0
Весь список

Культура
11 июня 2018  10:02
В Детской картинной галерее в Самаре выставили рельефы готических фасадов
В Детской картинной галерее в Самаре выставили рельефы готических фасадов
Выставки будут работать с 7 июня до 31 августа. Культура
0
9 июня 2018  13:11
Объявлен набор музыкантов на «Индиривер 2018» в Самаре
Объявлен набор музыкантов на «Индиривер 2018» в Самаре
Предварительно его проведение запланировано на август. Культура
0
9 июня 2018  12:16
Самарские музеи и филармонию можно посетить со скидкой по паспорту болельщика ЧМ-2018
Самарские музеи и филармонию можно посетить со скидкой по паспорту болельщика ЧМ-2018
Учреждения приглашают гостей. Культура
0
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
694
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
945
Весь список


Видео
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
0
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
В день России в Самаре пройдет Парад Фейерверков
Самарцев приглашают на этно-исторический фестиваль "битва Тимура и Тохтамыша"
Самарцев приглашают в детскую картинную галерею на выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда