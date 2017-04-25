Активисты ОНФ при участии депутата Госдумы Владимира Гутенева очистили Самару от несанкционированной свалки

105

Гутенев отметил, что федеральный проект Народного фронта «Генеральная уборка», который был создан по поручению президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина в рамках «Форума Действий», сегодня набирает обороты. На интерактивную карту свалок ОНФ уже поступило более 3,5 тыс. сигналов, из них 217 сигналов поступили от активистов ОНФ в Самарской области.Как отметил координатор проекта, Самарская область сегодня находится в числе лидеров по количеству выявленных незаконных свалок среди регионов Российской Федерации.«Конечно, это не означает, что территория региона самая грязная и захламленная. Это свидетельствует об активности граждан в Самарской области. Каждый сигнал активистов, занесенный на интерактивную карту свалок, самым внимательным образом отрабатывается экспертами, и затем уже обращения направляются в администрацию с предложением принять меры по ликвидации мест стихийных свалок», – рассказал Владимир Гутенев.Один из сигналов на интерактивную карту поступил от эксперта ОНФ в Самарской области Валерия Барсука. Он обнаружил несанкционированную свалку бытового и строительного мусора на улице Карла Маркса.В уборке свалки приняли участие более 20 человек из числа членов регионального штаба ОНФ, представителей администрации района, города, волонтеры.По оценке экспертов, площадь захламленной территории на улице Карла Маркса составляет 3,5 га. Это строительный мусор и грунт. К работам по уборке свалки привлечена спецтехника три погрузчика и шест автомобилей КАМАЗ, они вывозят мусор на официальный полигон в Красноярском районе Самарской области рядом с селом Водино. Специалисты администрации Советского района города Самары планируют, что данная свалка полностью будет ликвидирована в течение недели.Также активисты ОНФ провели анкетирование среди жителей ближайшего микрорайона на тему «Что, по вашему мнению, должно быть на территории убираемой свалки?». Как заявил Владимир Гутенев, важно не просто убрать свалку, важно не дать возможности появиться ей на этом месте снова. Активисты Народного фронта предлагают учесть мнение жителей по итогам анкетирования и создать на месте пустующей территории социально привлекательный объект – сквер, зеленую аллею или игровую площадку, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.