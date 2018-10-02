Активисты ОНФ подвели итоги реализации программы по формированию комфортной городской среды в губернии

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На конференцию были также приглашены депутат Государственной думы, координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты лесаи руководитель департамента по работе с Уральским и Приволжским федеральными округами исполкома ОНФа.Напомним, в 2017 г.стал первым главой региона, принявшим участие в работе конференции. На внимание к деятельности общественников губернатор настраивает и региональное правительство, всем министрам дано поручение активно взаимодействовать с ОНФ.Руководитель области подчеркнул, что ему, как главе региона, важно получать объективную информацию по всем направлениям, в том числе и по работе областного правительства. И здесь активисты ОНФ оказывают неоценимую помощь."ОНФ ведет борьбу с коррупционными проявлениями, нарушениями антимонопольного законодательства. Результаты регионального отделения ОНФ здесь заслуживают уважения, и на фоне других субъектов страны вы занимаете лидирующие позиции", — заявил губернатор. Он добавил, что целый ряд критических нарушений, выявленных активистами фронта, привел к возбуждению нескольких уголовных дел в отношении должностных лиц, и все они будут доведены до логического завершения."За последние пять лет было проверено 380 сигналов от активистов ОНФ, и эту работу сейчас нужно продолжать. Взаимодействие региональных и муниципальных властей с общественными активистами вышло на качественно иной уровень, но никто не застрахован от правонарушений, поэтому общественный контроль органов власти нельзя ослаблять", — уверенДмитрий Азаров.Губернатор отметил, что Общероссийский народный фронт сыграл важную роль в успешной реализации на территории Самарской области майских указов президента страны 2012 года, и выразил уверенность, что активисты фронта также активно включатся в работу по выполнению задач, поставленных главой государства весной этого года."Мне здесь нужна ваша помощь и поддержка, нужны от вас предложения по реализации нацпроектов, замечания по реализации государственных программ. Рассчитываю, что в тесном взаимодействии мы сможем обеспечить выполнение всех поручений президента", — сказал Дмитрий Азаров.Владимир Гутеневтакже отметил высокие результаты работы Самарского регионального отделения ОНФ. Большая работа активистами фронта проведена по выявлению незаконных свалок, демонстрируются хорошие результаты в рамках проекта ОНФ "За честные закупки", эффективно выстраивается работа и по другим направлениям."Сейчас мы весь имеющийся у нас потенциал должны направить на то, чтобы "Программа лидерства", обозначенная губернатором, воплотилась в жизнь. Мы должны ставить перед собой амбициозные цели и работать над улучшением качества жизни жителей Самарской области", — сказал Владимир Гутенев.Главный вопрос повестки дня конференции — итоги мониторинга выполнения программы по формированию комфортной городской среды. Дмитрий Азаров рассчитывает, что ОНФ продолжит свою работу по контролю за ходом ее реализации на территории губернии."В этом направлении власть поддерживает с вами постоянное взаимодействие. Благодаря своевременным замечаниям экспертов ОНФ у нас не приняты работы по ФКГС в трех районах Самары, есть замечания по другим муниципалитетам. Выполняя эту программу, мы расходуем серьезные средства федерального и регионального бюджетов и обязаны обеспечить качество работ согласно требованиям населения. Президент страны ставит очень простую задачу — все работы в рамках этой программы должны вестись, исходя из пожеланий людей. У нас в общественном голосовании по определению объектов для ФКГС люди проявили колоссальную активность, 974 тыс. людей проголосовали за проекты, это лучший результат в стране. Мы не можем не оправдать доверия жителей", — заявил Дмитрий Азаров.Сопредседатель регионального штаба ОНФсообщил: мониторинг ОНФ показывает, что ситуация с выполнением программы ФКГС в этом году, по сравнению с 2017-м, поменялась в лучшую сторону. В Самарской области была сформирована широкая региональная сеть общественных контролеров, а также более 350 человек актива проекта."На 1 октября региональным отделением проведено более 380 контрольных выездов, более 400 встреч с гражданами, подрядными организациями, органами власти. Перед Самарской областью была поставлена задача завершить работы по благоустройству дворовых и общественных пространств к 1 сентября, федеральный срок готовности региона — 1 ноября. По нашим данным, работа завершена практически во всех муниципалитетах региона", — сообщил Покровский.Вместе с тем есть и проблемные объекты в Самаре, Жигулевске, Похвистневском районе, Приволжье и других муниципалитетах. "Наши активисты будут продолжать отслеживать завершение всех работ. Приложим все усилия, чтобы подрядчики выполнили все свои обязательства", — заявил Покровский.Региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, говоря о проблемах в благоустройстве, отметила, что в некоторых дворах проекты жителей претерпели серьезные изменения в сторону уменьшения объемов работ.Причиной, по ее мнению, является привлечение подрядчиков и субподрядчиков с низкой квалификацией. Дело в том, что в соответствии с федеральным законом подрядчик определяется на аукционе, и зачастую победителем становится организация, предложившая минимальную стоимость работ, но не обладающая должными компетенциями.Дмитрий Азаров предложил реготделению ОНФ в рамках проекта "За честные закупки" контролировать заключение контрактов и препятствовать их получение непрофессионалами.Еще одна проблема, по словам Гудзимы, в том, что профессиональные дизайнеры пока не готовы безвозмездно консультировать жителей по созданию проектов их дворов, а также участвовать в обсуждении проектов и публичных слушаниях. Непрофессиональный подход к проектированию также приводит к неудовлетворенности жителей конечным результатам. Кроме того, зачастую местные чиновники работают не "вместе с жителями, а вместо них разрабатывают проекты". Итог тот же: полное разочарование от благоустройства."Несмотря на то, что в этом году произошли качественные изменения, в большинстве случаев работы по ФКГС выполнены качественно и точно в срок, на будущее нам необходимы единые стандарты ФКГС для всех муниципалитетов. Кроме того, приступать к программе на следующий год необходимо уже сейчас", — резюмировал Дмитрий Азаров.В ходе конференции регионального отделения ОНФ делегаты также подвели итоги экспертизы проекта территориальной схемы по обращению с отходами и обсудили современные механизмы общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства