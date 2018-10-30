Активисты Народного фронта в Самарской области провели акцию «Дорога в школу»

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Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области присоединились к всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу». Общественники совместно с сотрудниками ГИБДД проверили состояние улично-дорожной сети рядом с образовательными учреждениями Самары и Тольятти, вошедших в общероссийский рейтинг самых опасных участков дорог возле российских школ по наезду на пешеходов». Участники рейда проверили дорожное покрытие, освещение, наличие дорожных знаков и разметок, ограждений, тротуаров и других средств безопасности движения пешеходов по дороге в школу. Всего общественники посмотрели разметку около 11 школ.В большинстве случаев ситуация улучшилась. В частности, в Самаре перекресток улиц Вольской и Воронежской ранее занимал шестую позицию в общероссийском рейтинге, а в рейтинге ГИБДД Самарской области – первое. При том, что в ста метрах от перекрестка расположена школа №109. Теперь здесь появились «зебры», светофоры, пешеходные ограждения по периметру всего квартала и разделительный газон.Участок дороги поселка 41-й км на Красной Глинке в рейтинге не обозначен, но жители поселка сообщили экспертам ОНФ, что после реконструкции Красноглинского шоссе съезд с шоссе к домам поселка перекрыт, фонари и светофоры не работают, тротуары сделаны не удобно, и по ним до ближайшей школы № 118 добраться невозможно.«Эксперты ОНФ убедились, что школа на Красноглинском шоссе расположена на пересечении сразу нескольких улиц. Имеющихся дорожных знаков и светосигнальных установок недостаточно, движение на этих улицах оживленное, а меры для безопасного движения пешеходов здесь до сих пор не приняты. Большинство детей с близлежащих улиц добираются до школы по обочине трассы, которая не оборудована в соответствии с национальными стандартами безопасности. Отсутствие тротуаров, плохая видимость горизонтальной разметки, плохое освещение – все это может привести к печальным последствиям. Мы будем добиваться от органов местного самоуправления, других ответственных министерств и ведомств приведения полностью данного участка дороги в соответствие с нормативами безопасности», – отметила член регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.Представитель министерства транспорта заверил, что в течение месяца световые опоры будут подключены, но при этом дата подключения светофоров пока не обозначена. Работа затягивается, и зимой этот переход будет небезопасен для всех жителей поселка, считают общественники.В Тольятти эксперты ОНФ выявили недостаточную освещенность пешеходных переходов на пути следования школьников, что создает угрозу их жизни и здоровью, требуется установка двойных светильников. Кроме того, рядом со школой № 76 по пр. Степана Разина, 78 тротуары и обочина не соответствуют требуемому состоянию, рядом со школой расположен гаражный комплекс, что создает повышенный поток машин, ограждение школы имеет большой зазор и не препятствует выходу на проезжую часть в неположенном месте.Отдельного внимания заслуживает ситуация и около школы № 55 по ул. Л Чайкиной, 57. «На участке дороги около школы оборудовали регулируемый пешеходный переход, установили соответствующие знаки, но с другой стороны перекрестка не демонтировали бетонные плиты, ведущие к проезжей части, и жители по привычке переходят здесь через дорогу, создавая потенциальную аварийную ситуацию. Представители ГИБДД сообщили, что проведут работу с муниципалитетом по демонтажу бетонных плит, чтобы повысить безопасность движения рядом со школой», - рассказал член регионального штаба ОНФ Денис Радченко.Следующим этапом акции «Дорога в школу» станет проведение занятий в школах, где общественники совместно с сотрудниками ГИБДД расскажут ребятам о правилах дорожного движения и изготовят светоотражающие элементы, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.