Активисты Народного фронта организовали мониторинг состояния гарантийных дорог в Самаре
1 октября 2018 15:46
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«В списке, предоставленном департаментом городского хозяйства и экологии по запросу общественников, указано 14 дорог Самары, срок гарантийного обслуживания подрядчиком которых заканчивается уже через месяц, в последний день октября. Мы опубликовали этот список и предложили жителям города в социальных сетях высказать мнение о состоянии перечисленных дорог и прислать фото. Жители города живо откликнулись и высказали замечания и нарекания практически ко всем участкам дорог», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Самарской области Аркадий Лазарев.
Выяснилось, что на участке Заводского шоссе рядом с домами № 8-13 решетки ливневой канализации расположены выше уровня асфальта и выше уровня нижней точки дороги, что является нарушением, и создает затопление дорожного покрытия. Нарекания на канализационные колодцы, которые «сильно провалились», обнаружились и на улице Физкультурной (участке от проспекта Кирова до улицы Севастопольской).
Судя по присланным фотооткликам, есть проблема с канализационными люками на улице Аминева. Особенно представителей Народного фронта обеспокоил заметный провал прямо напротив школы. «Качество дорожного полотна вблизи социальных объектов, тем более образовательных учреждений, это, прежде всего, обеспечение безопасности дорожного движения и безопасности жизни и здоровья наших детей. Такие дефекты должны устраняться оперативно», - отметил Лазарев.
Самарские автовладельцы высказали нарекания по качеству дорожного покрытия на улицах Мичурина, Победы, Ново-Вокзальной, Юбилейной от проспекта Юных пионеров до Победы, и проспекте Кирова на перекрестке с Вольской.
На сигналы граждан в социальных сетях уже отреагировала глава города, а представитель департамента городского хозяйства и экологии сообщил, что указанные дороги будут включены в план на 2019 г.
«Общественники возьмут под контроль устранение нарушений, выявленных в гарантийный период, за счет средств подрядчика, а не за счет новых контрактов. Он также призвал муниципалитеты активнее размещать ссылки на интерактивный ресурс dorogi-onf.ru, где содержится актуальная информация и о состоянии самарских дорог.
«Мониторинг сайтов региональных и муниципальных органов власти, профильных ведомств и департаментов показал, что пока власти не активно работают с общественным ресурсом ОНФ – интерактивной картой убитых дорог, куда автовладельцы активно присылают информацию о разбитых дорогах. Такая ссылка опубликована только на сайте регионального профильного министерства транспорта. Мы приветствуем различные формы общественного контроля, как и идею жителя города, который предложил ежемесячно публиковать списки дорог на гарантии. Идея хорошая. Однако, актуальная информация о состоянии самарских дорог уже размещена на сайте проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Если бы муниципалитеты активнее размещали ссылку на этот народный ресурс на своих сайтах, автовладельцы могли бы сверять эти сведения в режиме онлайн постоянно», - резюмировал Лазарев.
Мониторинг качества самарских дорог продолжится, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ
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