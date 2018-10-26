Активисты Народного фронта и «Молодежка ОНФ» в Самарской области присоединились к акции «Герои среди нас»

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Основная задача патриотической акции – воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну и ее героев, вовлечение молодежи в такую социально значимую деятельность, как забота о своей школе, своем городе, бережное отношение к природе, экология окружающей среды, отметил член регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин.«Вместе с учениками и педагогами мы высадили аллею деревьев в память о героях на школьном участке школы №161, которая носит имя Героев Советского Союза. Боевое братство десантников России уже не первый год сотрудничает с этой школой. Педагогам и ребятам удалось создать здесь прекрасный музей, поисковая работа продолжается. В память о героях, чьи имена носит школа, мы высадим саженцы деревьев, которые будут напоминать юным самарцам о героях Великой Отечественной войны», – пояснил Нуждин.В результате поисковой работы школьного музея «Возрождение», сотрудничества школьного музея с региональной общественной организацией «Союз десантников России» в 2010 г. было установлено, что в годы Великой Отечественной войны на территории школы №161 находилось Куйбышевское военно-пехотное училище №1, которое готовило командиров взводов для фронта и с которого началась история знаменитых десантных войск. Выпускники этого училища сражались под Сталинградом и на Курской дуге, освобождали территории Польши, Румынии и других стран. 14 выпускникам этого училища было присвоено звание Героев Советского Союза. Сегодня школа носит имя этих 14 героев.Ученики 161-й школы помнят имя еще одного выпускника – рядового Михаила Барышкина, который воевал в составе группы советских войск и погиб в Афганистане. В память об этих 15 героях участники «Молодежки ОНФ» вместе со школьниками посадили аллею из 15 саженцев калины под окнами школы.«Ребята будут ухаживать за молодыми кустами калины, оберегать их, а когда растение зацветет и даст плоды, алые гроздья рябины будут напоминать о той дорогой цене, которую каждый из героев заплатил, проливая кровь и защищая родину», – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» Михаил Дубасов.В Тольятти активисты ОНФ провели акцию вместе с учениками школы №93 и посадили в школьном дворе 10 саженцев каштана и 10 саженцев рябины.«Тольяттинская школа относительно молодая, здесь применяют инновационные методы обучения с использованием современного оборудования, ребята ориентированы на стремительное развитие и обновление технологий. В день проведения акции «Герои среди нас» мы постарались обустроить школьную территорию молодыми деревьями, сделать ее еще более уютной и вспомнить о героической истории нашей страны. Напомнить молодым, что наше голубое мирное небо отвоевано героическим подвигом наших земляков», – рассказал участник акции, член регионального штаба ОНФ Денис Радченко.В День подразделений специального назначения акция прошла во многих субъектах РФ, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ