Активисты «Молодежки ОНФ» предстоящие выходные посветят семье, любви и верности

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Акция «Время поцелуев» начнется в 18.00 на 4-ой очереди набережной Волги у Ладьи в субботу.Всероссийская акция «Время Поцелуев» призывает обратить внимание каждого на окружающих себя людей, будь то мама, папа, жена, дочь, муж, брат, сестра, бабушка, дедушка, - всех объединяет любовь, все мы одна большая семья.«Акция напомнит всем о важности создания семьи, как одного из важнейших социальных институтов общества. Любовь к своей семье, к детям, стремление к созданию семьи всегда были отличительной чертой российского общества. И мы хотим напомнить молодежи о верности этим традициям», - пояснил цель акции участник команды «Молодежка ОНФ» в Самарской области Сергей Борзенков.В воскресенье, 8 июля, активисты ОНФ вместе с молодежной командой организуют праздник Семьи, любви и верности в поселке Мирный Красноярского района Самарской области.Для жителей поселка активисты подготовили праздничный концерт «Дарите ромашки любимым!», который начнется в 20.00 на Центральной площади поселка Мирный в воскресенье.На праздничное мероприятие приглашены уважаемые, почетные семейные пары и представители администрации Красноярского района.«В День семьи, любви и верности принято поздравлять друг друга, дарить ромашки, делиться хорошим настроением, зарождать новые традиции. С особым вниманием мы отметим те семейные пары, для кого 2018 год является юбилеем совместной жизни», - поделился член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов.В концерте будут исполнены хореографические и вокальные номера.На площади будут организованы «Места для поцелуев» и фотовыставка регионального отделения ОНФ, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.