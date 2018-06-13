Актер Геннадий Хазанов согласился озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма

«Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал», — заявил он.Выбор на Геннадия Хазанова пал не случайно. Именно он в 1980-х и 2000-х годах озвучивал главного героя в трех первых выпусках мультфильма про попугая Кешу.О том, что «Союзмультфильм» принял решение снимать продолжение мультсериала и выпустить о нем полнометражную картину, рассказала в интервью РБК в конце мая председатель правления киностудии Юлиана Слащева. По замыслу мультипликаторов, Кеша может стать «современным стендапером».В «Союзмультфильме» отметили, что развернутый синопсис сценария уже готов. Его автором стал сценарист первых трех серий мультфильма Александр Курляндский. Сериал о новых приключениях попугая будет снят в 2D.