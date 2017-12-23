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Новости /  Общество /  Социум  

Академики РАН обвинили главу ФСБ в оправдании сталинских репрессий

23 декабря 2017 15:09
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Речь идет об интервью, которое Бортников дал «Российской газете» 20 декабря. В нем он говорит о том, что «открещиваться от слова «чекист» — это все равно что предавать забвению поколения наших предшественников».
Как сообщает РБК, группа академиков РАН подготовила открытое письмо после интервью, которое ранее дал глава ФСБ Александр Бортников в честь столетия Всероссийской чрезвычайной комиссии. Ученые считают, что он оправдывает сталинские репрессии

Группа академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) написали коллективное обращение к интервью руководителя ФСБ Александра Бортникова, которое ранее он дал в честь столетия Всероссийской чрезвычайной комиссии, преемником которой считается современная российская спецслужба. Письмо опубликовала газета «Коммерсантъ».

​В обращении говорится о том, что Бортников как одно из высших должностных лиц страны впервые после XX съезда КПСС в 1956 году оправдывает массовые репрессии 1930-40-х годов, в результате которых под пытками и казнями оказались «сотни тысяч ни в чем не повинных наших сограждан», в тюрьмы и лагеря направляли миллионы людей, а некоторые народы были насильно переселены из мест своего исторического проживания.

»​Указанные репрессии затронули и научное сообщество, расстреляны или погибли в лагерях тысячи ученых и инженеров, что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике», — подчеркивается в письме. Авторы обращения вспомнили здесь имена академика Николая Вавилова, профессора Льва Шубникова, физика-теоретика Матвея Бронштейна, геолога Иосифа Григорьева, «обвиненного во вредительстве при поиске урановых месторождений», и других ученых, которые в​ расцвете своей научной деятельности подверглись репрессиям.

Авторы письма подчеркивают, что не понимают цели интервью Бортникова. «Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины?» — отметили они.

«Мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту», — заключили в своем письме академики.

Один из тех, кто подписал письмо, физик Сергей Стишов в разговоре с «Коммерсантом» вспомнил, как в 1955 году, за год до XX съезда КПСС, на котором был зачитан доклад о разоблачении культа личности Сталина, в его семью попал уже подготовленный к тому моменту документ с речью Хрущева. Стишов говорит, что его, «воспитанного в семье коммунистов, старых большевиков», этот текст просто шокировал.

«А затем стало появляться все больше рассказов о том, что происходило в лагерях, — отметил Стишов.— И сейчас у нас есть достоверные свидетельства того, какие были репрессии, как спускались планы по количеству арестованных или расстрелянных. Вот почему это интервью нас так задело».

По словам академика, ученые не ждут ответа на свое обращение от Александра Бортникова. «Просто как человек, рожденный в 1937 году, я хочу предупредить: «Люди, будьте бдительны», — добавил Стишов.

Всего под открытым письмом поставили свои подписи 33 академика, профессора и члена-корреспондента РАН.

Речь идет об интервью, которое Бортников дал «Российской газете» 20 декабря. В нем он говорит о том, что «открещиваться от слова «чекист» — это все равно что предавать забвению поколения наших предшественников». Отвечая на вопрос о сталинских репрессиях, Бортников сделал акцент на судьбе чекистов. По его словам, более 20 тыс. сотрудников ВЧК сами стали жертвами репрессий. Глава ФСБ подчеркнул, что чекисты на самом деле боролись с реальными заговорщиками и представителями партийной номенклатуры, «погрязшими в коррупции, чинившими произвол и самосуд». Он не упомянул при этом о судьбе простых людей, которые, по оценкам историков, составляли большинство в числе жертв репрессий.




Фото: ИТАР-ТАСС


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Комментарии



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