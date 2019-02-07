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Академик РАН Федор Гречников отметил, что в последнее время наука СО развивается динамичными темпами. Он подчеркнул: впервые за долгое время СО вошла в десятку рейтинга лучших инновационных регионов России. При этом задача - войти в первую пятерку регионов-лидеров."Меня очень радует, что в Самарской области очень большой интерес к науке со стороны молодежи. Это заметно, это чувствуется. Молодые люди хотят заниматься наукой",- отметил Академик Геннадий Котельников. Спикер губдумы поблагодарил губернатора за поддержку вузов региона."Сейчас регион выделяет на науку достаточные средства. Только 60 миллионов рублей идет на премии, стипендии, гранты. У нас есть премии особо выдающимся ученым, по 350 тысяч рублей, ее получают 12 человек, это серьезные деньги", - подчеркнул Геннадий Котельников, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.