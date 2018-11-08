Академический симфонический оркестр Московской филармонии выступит на сцене Самарской филармонии

34

9 ноября в 19:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» состоится концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР ЮрийСимонов. Солист – лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии Филипп Копачевский (фортепиано).Академический симфонический оркестр Московской филармонии по праву занимает одно из ведущих мест в мировом симфоническом искусстве. Коллектив был создан в 1951 году при Всесоюзном радиокомитете, а в 1953 году вошел в штат Московской филармонии.За прошедшие десятилетия оркестр дал более 6000 концертов в лучших залах мира и на престижных фестивалях. За пультом оркестра стояли крупнейшие отечественные и зарубежные дирижеры – Зубин Мета, Джордже Энеску, Неэме Ярви, Марис Янсонс, Курт Мазур, Евгений Светланов, композиторы Бенджамин Бриттен, Игорь Стравинский, Кшиштоф Пендерецкий. Именно с этим коллективом связан единственный дирижерский опыт Святослава Рихтера. С оркестром играли практически крупнейшие солисты второй половины XX века: Исаак Стерн, Иегуди Менухин, Гленн Гульд, Маурицио Поллини, Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Леонид Коган, Ирина Архипова, Даниил Шафран, Яков Флиер, Владимир Крайнев, Наталия Гутман и многие другие.Первым руководителем оркестра (1951 -1957 гг.) был выдающийся оперный и симфонический дирижер Самуил Самосуд. В 1957-1959 гг. коллектив возглавлял Натан Рахлин, упрочивший славу коллектива как одного из лучших в СССР. На I Международном конкурсе имени П. И. Чайковского (1958 г.) оркестр под руководством К. Кондрашина стал соучастником триумфального выступления Вана Клиберна. В 1960 г. оркестр первым из отечественных коллективов совершил турне по США.В 1998 г. оркестр возглавил народный артист СССР Юрий Симонов. С его приходом начался новый этап в истории оркестра. География гастролей простирается от Великобритании до Японии. Стали традицией выступления оркестра в городах России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», участие в различных фестивалях и конкурсах. В 2007 году оркестр получил грант Правительства РФ, а в 2013 году — грант Президента РФ.Филипп Копачевский уже давно снискал любовь и признание публики во всем мире. Его концерты регулярно проходят в Великобритании, Германии, США, Израиле, Голландии, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании и во многих городах России. Особую популярность Филипп приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK записал диск с фортепианными произведениями Шопена.Филипп Копачевский – лауреат 8 престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта (Германия). Он выступает с лучшими оркестрами, в числе которых Государственный симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Российский национальный оркестр, Национальный филармонический оркестр России, Большойсимфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Симфонический оркестр Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова, Английский камерный оркестр и многие другие коллективы из разных стран.Среди дирижеров, с которыми сотрудничал пианист, – Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Михаил Плетнев, Юрий Симонов, Евгений Колобов, Александр Дмитриев, Эндрю Гурлей, Уильям Нолл, Бьярте Энгесет, Чарльз Оливьери-Монро, Евгений Бушков, Максим Венгеров, Пол Уоткинс. В программе концерта 9 ноября: М. Глинка. «Вальс-фантазия»; П. Чайковский. Концерт №2 для фортепиано с оркестром, соч. 44; Л. Бетховен. Симфония №5 до минор, соч. 67.Концерт ведет Ирина Цыганова, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети