Айфон будет дорожать. Почему 100 тыс. рублей не предел
4 октября 2018 20:40
189
Когда презентация Apple закончилась, я закрыл ноутбук и сел обновлять сайт Apple в России. Вопрос был один: перешагнёт ли новый айфон психологическую планку в 100 тыс. руб.?
Теперь мы все знаем: не просто перешагнёт, а перескочит – будто никакой планки и нет вовсе.
К сожалению, всё это неслучайно. Мы с вами отчасти виноваты, что так получается. И дело не только в курсе рубля к иностранным валютам. С этим ничего не поделать.
Просто мы стали заложниками самого главного устройства 21 века, и компании начинают это полноценно эксплуатировать. А дальше будет только хуже.
Всего три года назад в интернете (особенно на Западе) была популярной идея мобильного дауншифтинга. Грубо говоря, вы отказывались от смартфона, возвращались к кнопочному телефону и чувствовали себя свободным человеком в мире рабов карманных экранов.
Но сейчас стало заметно тяжелее вести полноценную жизнь без смартфона. Особенно если эта жизнь – активная.
Почти все финансовые вопросы сейчас решаются онлайн, парой тапов по сенсорному экрану. С него же вы записываетесь в МФЦ, заказываете еду и продукты, покупаете билеты, читаете новости и делитесь мемами.
Даже обычное общение у кого-то наполовину, а у многих и на 90% перенеслось в мессенджеры, причём мобильные.
Доля трафика на сайтах за последние пять лет окончательно перекосилась в пользу смартфонов, а не компьютеров. С учетом повального потребления контента через интернет, эта статистика зеркалит реалии жизни в конце второго десятилетия двухтысячных.
А реалии эти просты: ваш смартфон – это вы.
Нормально функционировать в обществе без него стало крайне проблематично, а прямое решение от него отказаться кажется недальновидным даже любому сочувствующему состоянию цифрового рабства.
Всего год назад мы сокрушались ценой iPhone X в $999 (79 990 руб. в России). А сегодня мысль отдать даже большую сумму в рублях (87 990 руб. за iPhone Xs) только напрягает, но большинству не кажется совсем уж дикой.
Почему смартфоны стали стоить так дорого?
Если вы думаете, что виной всему банальное удорожание технологий и производства – это не так. Точнее, они действительно дорожают, но далеко не в тех пропорциях, как растёт цена на тот же iPhone.
Вот, например, аналитики заявляют: за последние несколько лет в два раза увеличился разрыв между ценой айфона и стоимостью его производства. Apple успешно оптимизирует расходы, в чём ей сильно помогают незначительные изменения в новых поколениях iPhone, и выжимает больше «профита» из каждого девайса.
Только сам девайс дешевле не становится.
Впрочем, в этом нет жадности. Компании делают бизнес, ничего нового. А делать бизнес на любых зависимостях (например, от смартфона, да) намного выгоднее.
Очевидно, что компании-производители смартфонов уже берут в расчёт нашу зависимость, когда устанавливают розничные цены. Просто стратегии разные: Google вкладывается в прибыль с информации, а Apple в первую очередь собирает деньги напрямую.
Тим Кук в интервью азиатскому изданию Nikkei чётко обозначил, почему Apple позволяет себе ставить столь высокую цену на айфоны: мол, сейчас они играют большую роль в жизни человека, чем раньше. И поэтому народ готов платить больше.
В этом он абсолютно прав. Смартфон занимает центральное место в жизни современного человека, поэтому ему проще убедить себя в обоснованности высокой цены гаджета и наполнить её смыслом.
Прогресс и распространение технологий ведут нас к углублению этой зависимости. В Китае смартфон уже может заменить идентификационные документы. После такого дороги назад нет.
Отдельное спасибо рублю
Надеюсь, среди наших читателей мало тех, кто слепо верит в сильный рост стоимости рубля в обозримом будущем. У этого нет существенных предпосылок, в том числе исторических.
Если предположить, что курс так и останется в рамках 65 руб. за доллар и 75 руб. за евро, то стоимость айфона не должна расти. Но в подобное верится с трудом, уж извините.
Колебания курса в начале осени уже дали результат: если iPhone X стоил 79 990 руб. или $999 на старте, то iPhone Xs продаётся от 87 990 руб. – но в долларах стоит те же самые $999.
Вопрос нестабильности национальной валюты добавляет неуверенности в том, что цена на айфоны в России – как и на смартфоны в целом – вырастет в ближайшие годы. Даже если Apple решит временно закрепить нынешнюю ценовую политику, пертурбации рубля легко могут всё испортить.
Айфон в России не станет дешевле. Пора это принять
Если вы привыкли ходить с флагманами Apple, но цена iPhone Xs всё-таки встала поперёк горла – знайте, что ситуация не станет лучше.
Мы зависимы, компании это знают, экономика страны и рубль ставят палки в колёса. Тяжело представить, что в Купертино внезапно пожалеют конкретно россиян и пересчитают цены на следующий флагман в сторону понижения, специально для нас. Не случалось такого.
Отказаться от смартфона проблематично, тем более от айфона с его закрытой и привлекательной экосистемой. Можно ходить со старыми моделями ещё долго, но через пару-тройку лет их окончательно «срубит» запланированное устаревание.
И вы снова придёте в магазин, где нормальный новый айфон может стоить дороже, чем MacBook Pro. Придётся платить или мириться с полумерами, покупая что-то на Android со всеми вытекающими последствиями.
Печально всё это, но пока ничего не поделаешь. Мы сами виноваты – подсели на «мобильность».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 октября 2018 23:43
По мнению учёных, употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трёх раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов. Социум
43
4 октября 2018 23:32
В тройке лидеров оказались автомобили отечественного и южнокорейского производителей. Социум
54
4 октября 2018 23:22
За сутки обрабатывают более 5 тысяч сообщений. Социум
53
Здравоохранение
4 октября 2018 12:35
В мероприятиях примет участие Центр здоровья Самарской городской поликлиники №4. Здравоохранение
153
3 октября 2018 19:15
В рамках соглашения планируют проводить в Самарской области совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в... Здравоохранение
245
3 октября 2018 16:27
Специалисты осмотрят пожилых пациентов, ветеранов войны и лиц, приравненных к ним по льготам, а также маломобильных пациентов на дому, дадут индивидуальные... Здравоохранение
242
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
25
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
62
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
468
Туризм
28 сентября 2018 23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау. Туризм
660
28 сентября 2018 12:23
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
269
26 сентября 2018 10:16
Они считают, что это позволит защитить клиентов туристических фирм от банкротства компаний. Туризм
308
Образование
4 октября 2018 19:34
Губернатор заверил, что правительство области продолжит развивать сферу образования и создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка. Образование
157
4 октября 2018 13:02
Участники проекта определятся по итогам конкурса. Образование
237
4 октября 2018 11:44
Президент подчеркнул, что работа учителей — это "главный источник энергии развития". Образование
137
Культура
4 октября 2018 23:50
Также приз получили и создатели проекта Александр Котт и Константин Статский, победившие в номинации "Режиссёр телевизионного фильма/сериала". Культура
32
3 октября 2018 14:39
На сцене с большим успехом выступил один из лучших симфонических оркестров мира - Московский государственный академический симфонический оркестр под... Культура
237
3 октября 2018 13:16
В городе пройдет исторический фестиваль. Культура
287
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
392
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1377
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1631
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
266
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
359
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
780
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15755
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
811
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1056
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
957
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
997
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2036
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1463
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1624
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1585
Мероприятия