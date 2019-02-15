Агентство Moody’s  повысило кредитный рейтинг Самарской области

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Агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Самарской областиМеждународное рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service Ltd.» повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до уровня «Ba2» с прогнозом «Стабильный».По оценке экспертов, повышение уровня рейтинга отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере Самарской области, произошедшие за последнее время, которые могут позволить региону совершить переход на более высокий уровенькредитоспособности и инвестиционной привлекательности.В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале Moody’s Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, республикамТатарстан и Башкортостан.Напомним, что в 2018 году международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service впервые за последние 5 лет улучшили прогнозы кредитных рейтингов Самарской области со «Стабильного» до «Позитивного», а российское рейтинговое агентство «АКРА» повысило кредитный рейтинг Самарской области на одну ступень с уровня «A+(RU)» до уровня «АА-(RU)» и изменило прогноз на «Позитивный».Высокий кредитный рейтинг - это положительная оценка уровня и динамики развития региона, а также важнейшая информация о надежности выпускаемых областью обязательств и один из основных критериев при сравнении ценных бумаг как объектов инвестирования.Основными факторами, оказавшими влияние на повышение рейтинга, являются хорошие показатели сбалансированности областного бюджета, увеличение доходной части бюджета, взвешенная политика по управлению ликвидностью, умеренная долговая нагрузка и достаточно равномерное распределение долга по срокам.В 2018 году доходная часть бюджета Самарской области выросла, по сравнением с 2017 годом, на 14 316 054 тыс. рублей, или на 9,5%. По состоянию на 1 января 2019 года в областной бюджет поступило всего доходов в сумме 164 660 880 тыс. рублей, что составляет 109,1% отгодовых плановых назначений.Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет увеличились на 18 863 701 тыс. рублей, или на 14,8%. В частности, произошло увеличение поступлений: по налогу на прибыль организаций на 21,1%, по налогу на доходы физических лиц на 10,5%, по налогу на имущество организаций на 31,6%, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 18,8%, по доходам от акцизов на нефтепродукты на 9,1%. При этом объем государственного долга Самарской области сократился за год на 9,6 млрд. рублей и составил 54,8 млрд. рублей. Таким образом, долговая нагрузка региона достигла докризисного уровня 2013 года.Рекордного снижения долговых обязательств региона в 2018 году удалось достичь за счет досрочного погашения кредитов коммерческих банков прошлых лет и кредита Международной финансовой корпорации, а также отказа от привлечения новых банковских кредитов. Меры по эффективному управлению государственным долгом позволили сократить в течение 2018 года запланированные расходы наобслуживание госдолга более чем на 800 млн. рублей. По итогам прошлого года расходы на обслуживание государственного долга Самарской области составили 3,7 млрд. рублей, что является минимальным показателем за последние четыре года.В 2018 году Самарская область показала лучший результат среди субъектов Российской Федерации при размещении облигационного займа в объеме 8 млрд. рублей, сроком обращения 8 лет по ставке купона 7,45%, что ниже текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ (7,75%). Итогиданного размещения подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области (спрос на покупку облигаций составил 18 млрд. рублей, что 2,3 раза превысило объем выпуска), а также сложившуюся репутацию региона как надежного заемщика на рынке долгового капитала.Также, аналитики агентства в своем кредитном заключении отмечают, что «Самарская область является одним из наиболее промышленно развитых и динамично развивающихся регионов страны, который обычно демонстрирует рост ВРП, превышающий темпы роста ВВПстраны».«У региона рейтинг повышен с уровня «Ва3» до «Ва2», что означает отсутствие ограничения со стороны суверенного рейтинга РФ. Таким образом, важную роль сыграло улучшение собственной кредитоспособности региона. В свою очередь, среди ключевых факторов отмечу опережающий, по сравнению с расходами, рост бюджетных доходов. В 2018 году профицит составил 8%, что позволило сократить скорректированный чистый долг. При этом капитальные расходы в значительной мере были профинансированы правительством, в т.ч. врамках проведения Чемпионата мира по футболу – 2018. Таким образом, жесткая бюджетная политика, скорее всего, не привела к снижению ВРП. У Самарской области в обращении находятся 6 выпусков облигаций на сумму 36,8 млрд руб. Доходность этих ценных бумаг кпогашению в краткосрочной перспективе при прочих равных будет иметь тенденцию к понижению», - прокомментировала директор Самарского филиала ИК «Открытие брокер», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети