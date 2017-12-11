Аэропорт Курумоч впервые обслужил 2,5-миллионного пассажира

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«2,5 миллиона пассажиров – не только важная историческая веха. Это результат планомерной работа по улучшению сервиса, развитию инфраструктуры, созданию максимально комфортных условий для авиаперевозок. Динамичный рост пассажиропотока в 2017 году стал для нас своеобразной тренировкой перед 2018, кода нам предстоит принимать футбольный турнир», - подчеркнул исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч Константин Былинин.Международный аэропорт Курумоч – крупнейший аэропорт Приволжского федерального округа, имеет четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Skytrax (Великобритания). На регулярной основе полеты из Самары выполняются по 49 направлениям, среди которых 26 - внутрироссийские, 13 – международные, 10 - полеты в станы СНГ, сообщает пресс-служба аэропорта.