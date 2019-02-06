Аэропорт Курумоч стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»

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– Эта высокая награда является, прежде всего, оценкой ежедневного труда сотрудников самарского аэропорта. Мы продолжим и дальше совершенствовать сервис, повышать качество услуг и эффективность работы на благо пассажиров аэропорта Курумоч и наших партнеров –авиаперевозчиков, – подчеркнул исполнительный директор международного аэропорта Курумоч Михаил Берман.Самарский аэропорт – один из крупнейших воздушных портов в европейской части РФ, в 2018 году пассажиропоток составил 3 млн 086 тыс. пассажиров. Ранее аэропорт неоднократно признавался одним из лучших предприятий отрасли как экспертами, так и побеждал в рейтингах голосований среди пассажиров. Так, например, в минувшем году в рамках международной премии Skytrax World Airport Awards-2018 аэропорт Самары занял третье место в номинации «Лучший региональный аэропорт России и СНГ». Кроме того, Курумоч имеет статус аэропорта с 4 звездами Skytrax.Примечательно, что в 2019 году аэропорты, входящие в холдинг «Аэропорты Регионов», собрали пять наград Национальной премии «Воздушные ворота России». Международный аэропорт Платов победил в двух номинациях: «Лучший аэропорт в категории от 2 до 4 млнпассажиров в год» и «Лучший инновационный проект года». Международный аэропорт Кольцово победил в номинации «Лучшая инфраструктура для грузовых авиаперевозок» и получил диплом лауреата в номинации «Лучший аэропорт в категории от 4 до 7 млнпассажиров в год», передает пресс-служба аэропорта.