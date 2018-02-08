Аэропорт Курумоч расширяет спектр услуг: пассажиры теперь смогут воспользоваться услугами каршеринга

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Каршеринг - альтернатива классической долгосрочной аренды авто, такси и общественного транспорта. Выбор и бронирование автомобиля осуществляется через мобильное приложение или сайт, оплата - банковской картой. Все процедуры регистрации и оформления аренды можно пройти во время ожидания выдачи багажа. На стоянке аэропорта оператор сервиса анонсировал присутствие до 10 автомобилей, стоимость парковки включена в тарифы аренды, сообщает пресс-служба аэропорта.