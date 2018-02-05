Аэропорт Курумоч работает, несмотря на сложные погодные условия: из-за метели отменили несколько рейсов

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"Технические возможности нашей взлетно-посадочной полосы позволяют отправлять самолеты даже в такую погоду. Последний вылетел всего несколько минут назад. Но не все авиакомпании решаются на полеты. Поэтому отменили рейсы Самара — Уфа, Самара — Ижевск, а также Новый Уренгой — Самара и Ижевск — Самара. Также задерживают два московских рейса. Это связано со сложными погодными условиями в столице. Из-за метеоусловий отложили прибытие самолетов из Кирова и Екатеринбурга", - сообщили в администрации аэропорта.