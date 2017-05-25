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Новости /  Общество /  Социум  

Аэрокосмический кластер Самарской области собирает стартапы со всей России

25 мая 2017 12:50
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Аэрокосмический кластер Самарской области собирает стартапы со всей России
На конкурс, организованный правительством региона при участии Самарского университета, подано более 150 заявок.

26 мая в Стартап-центре Самарского университета (Студенческий переулок, 8) 24 стартапа из Москвы, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Перми будут презентовать свои проекты предприятиям-участникам аэрокосмического кластера Самарской области.
На конкурс, организованный правительством Самарской области при участии Самарского университета, подано более 150 заявок, из 20 регионов страны. Заявки поступили от стартапов из Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Челябинска,  Нефтеюганска, Кирова, Казани, Уфы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы.

Проекты, прошедшие экспертизу и отбор лично представят свои разработки и технологии представителям предприятий-участников аэрокосмического кластера Самарской области, чтобы в дальнейшем наладить сотрудничество и начать внедрять разработки в производство. На демо-дне будут присутствовать представители Завода приборных подшипников, РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют», а так же представители Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, фонда «ВЭБ Инновации», технопарка «Жигулевская долина», Самарского университета и пр.

 Направления, по которым проходил отбор стартапов для аэрокосмического кластера Самарской области:
информационно-телекоммуникационные системы в авиации и космосе;
авиационные и космические системы;
двигателестроение;
космическое приборостроение;
навигационные технологии для авиации, двигателестроения и космоса;
электроника для авиации, двигателестроения и космоса;
робототехника для авиации, двигателестроения и космоса;
новые материалы для авиации, двигателестроения и космоса;
безопасность и противодействие терроризму, космические системы мониторинга и передачи данных о возможных чрезвычайных ситуациях;
цифровое моделирование и анализ процессов проектирования сложных изделий и систем;
аддитивные технологии;
новые материалы и методы обработки;
индустриальный интернет и большие данные для оптимизации производственных процессов;
мехатроника и робототехника, гибкие производственные ячейки.
Партнер программы – YellowRockets, сообщает сайт облправительства.




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