Администрация Сызрани сдаст на 20 лет место для пикников на Сызранской луке
11 ноября 2017 11:42
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Комитету имущественных отношений администрации Сызрани поручено организовать и провести открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет земельного участка площадью чуть больше 5 соток в Сызранской луке. Участок с видом разрешенного использования «садоводство» представляет из себя прямоугольник примерно 9 на 60 метров расположенный практически на уровне дамбы Сызранской ГЭС, но короткой стороной выходит на берег Сызранки со стороны «питера».
Ранее администрация Сызрани дважды пыталась продать этот участок, но безуспешно. Начальная цена предмета аукциона составляет 1,5% от его кадастровой стоимости или 4007 рублей. Шаг аукциона установлен в размере 120 рублей. Пожалуй, с учетом частых разграблений, хорошую дачу там не сделаешь, но как место для пикников для небольшой компании и в черте города вполне можно использовать, пишет "Маленькая Сызрань".
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