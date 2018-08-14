Администрация Самары проверяет работу общественного транспорта
14 августа 2018 17:33
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14 августа была проверена работа 1, 50 и 51-го маршрутов в утренние часы пик. Замечания жителей Красноглинского района в основном касаются расписания движения автобусов, а также их наполняемости. Горожане опасаются, что в сентябре, с окончанием сезона отпусков и каникул, поток пассажиров резко увеличится и существующего количества автобусов будет недостаточно.
Как заверил руководитель Департамента транспорта Юрий Тапилин, контроль за работой перевозчика компании «Самараавтогаз», которая взяла в аренду муниципальный автопарк, осуществляется постоянно.
«В сентябре, когда транспортом будут активно пользоваться студенты, и, соответственно, наполняемость увеличится, мы также будем мониторить ситуацию и, при необходимости, усиливать наиболее востребованные маршруты», - подчеркнул Юрий Тапилин.
Необходимо отметить, что в последние два месяца число техники на маршрутах, которые обслуживают Красную Глинку, было увеличено. Так, например, на 51 маршруте - с 1 до 9 единиц, на 50 маршруте сейчас работают до 20 единиц, тогда как раньше ходили 10, а иногда и всего 6 автобусов.
«По результатам сегодняшнего выезда можно сказать, что общественный транспорт в Красноглинском районе работает стабильно, автобусы ходят ритмично, в среднем каждые 5-10 минут. При этом наполняемость автобусов составляет не более 4-5 баллов. Всю информацию, которую мы сегодня получили, будем детально анализировать и, при необходимости, корректировать работу маршрутов», - отметил Юрий Тапилин.
Необходимо отметить, что в 2018 году за счет приобретения новых автобусов количество техники, работающей на городских маршрутах общественного транспорта, существенно увеличено. В настоящее время ежедневно обеспечивается стабильный выход 410 автобусов в рабочие дни и около 330 в выходные дни. Для сравнения, в аналогичный период 2017 года выпуск составлял порядка 360 автобусов в рабочие дни и порядка 220 автобусов в выходные. Кроме того, обеспечена стабильная работа автобусов в вечернее время после 20:00, чего не было раньше. В ближайшей перспективе автобусный парк пополнится еще 49 единицами, которые выйдут на улицы города.
Мониторинг будет продолжаться в ежедневном режиме. На очереди п. Зубчаниновка, Куйбышевский район и дачные маршруты.
Справочно
14.08.2018 на городских льготных маршрутах работают:
- 410 автобусов;
- 173 трамвая;
- 110 троллейбусов.
На аналогичный день прошлого года работало:
- 362 автобуса;
- 171 трамвай;
- 118 троллейбусов, передает пресс-служба администрации Самары.
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