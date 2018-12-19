Администрация Самары предупреждает об опасности выхода и выезда на лед

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Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый, он обрушивается без предупреждающего потрескивания.Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь)! Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».С началом ледостава пассажирские перевозки между Самарой и населённым пунктом Рождествено будут осуществляться судами на воздушной подушке марки «Нептун-4» (вместимостью 21 пассажир) и марки "Хивус" (вместимостью 9 пассажиров).Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.Телефоны экстренных служб:- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;- Служба спасения – 112;- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 930-81-12; 8-937-799-07-40- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;- Скорая медицинская помощь – 03; 030; 8-917-144-35-74.Соблюдайте правила поведения на водных объектах и помните, что выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности, передает пресс-служба администрации Самары.