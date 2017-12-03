Я нашел ошибку
Главные новости: 
Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального
По утверждению американского генерала, Россия и Китай создают оружие, которое будет способно с земли поразить спутники США.
В Пентагоне заявили о создании в России и Китае космического оружия
В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
Сегодня вечером на Красноглинском шоссе "девятка" насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
По сути, они создали угрозу для людей, которые пытались пройти в ДК или выйти из него.
Сторонники Навального собрались у входа в ДК Литвинова, где проходит чемпионат по восточным танцам
Евгения Михайлова: «По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый десятый будет иметь сахарный диабет».
Евгения Михайлова: «По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый десятый будет иметь сахарный диабет».
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единиц техники.
В Челно-Вершинском районе горел частный дом на площади 110 квадратных метров
Врачи оказали помощь ребёнку на месте. От госпитализации мальчика родители отказались.
В Тольятти 7-летний мальчик наелся таблеток "Глицина"
Глава региона начал предварительную работу с самыми заметными застройщиками, которых будут привлекать к этому вопросу.
Бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников может принять участие в проекте бесконфликтной реновации Самары
сегодня  Понедельник, 4 декабря, 03:42
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/12:
USD 58.52
-0.06
EUR 69.75
0.23
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

3 декабря 2017 23:56
450
Сегодня, 3 декабря, на площади Кирова в Самаре состоялся не согласованный местными властями незаконный митинг с участием блогера Алексея Навального.

В результате этих действий были созданы препятствия в проведении запланированного ранее десятого Межрегионального чемпионата по
восточным танцам, а также в проведении занятий с детьми согласно расписанию в здании дворца культуры им. Литвинова. Входы в здание
оказались заблокированы собравшимися на площади лицами. Это не позволило участникам чемпионата, а также родителям с детьми заходить в здание и покидать его.

Кроме того, в результате проведения несанкционированного митинга его участниками был причинен ущерб звукоусиливающей аппаратуре,
установленной на площади Кирова. По данным фактам правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку.

Напомним, что в Администрацию Самары было подано уведомление о проведении 3 декабря на площади Кирова митинга в целях обсуждения социальных проблем региона.

Администрацией городского округа Самара в согласовании данного митинга было отказано. Основанием послужило то, что площадь Кирова 3 декабря занята при проведении запланированного ранее ежегодного культурного мероприятия «Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. Самара-2017». Данный фестиваль уже четвертый раз проводится в здании дворца культуры им. Литвинова.

Заявитель оспорил данное решение в судебном порядке. В ходе судебного заседания он изменил цель митинга, заявив, что хочет обсудить
на площади Кирова проблемы лечения онкобольных. 28 ноября Ленинский районный суд обязал Администрацию повторно рассмотреть уведомление. Сразу же после оглашения судебного решения Навальным было сделано несколько публичных заявлений с призывом жителей Самары прийти на площадь Кирова 3 декабря 2017 года и поддержать его выдвижение в Президенты.

Администрация города незамедлительно исполнила решение суда - повторно рассмотрела уведомление заявителя. Но, так как целью
мероприятия была анонсирована предвыборная агитация, а не обсуждение проблем онкобольных, мэрия отказала заявителю в
предоставлении площадки в связи с незаконностью целей митинга: до старта кампании по выборам Президента нельзя осуществлять предвыборную агитацию.

В целях окончательного прояснения ситуации Администрация Самары обжаловала решение Ленинского районного суда в Самарском областном суде. Рассмотрев апелляционную жалобу, областной суд подтвердил доводы Администрации о невозможности проведения митинга 3 декабря на площади Кирова. При этом необходимо отметить, что представитель штаба Навального участвовал в этом судебном заседании, присутствовал при оглашении решения суда и был официально уведомлен о невозможности проведения митинга 3 декабря на площади Кирова, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 декабря 2017  23:56
Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального
  Социум
449
3 декабря 2017  15:51
Проектом, в частности, предусмотрено, что ранее оформленные на транспортные средства бумажные паспорта действуют до их замены на электронные паспорта транспортных средств.
ГИБДД Самара: МВД России подготовлены поправки, касающиеся замены паспортов транспортных средств
Проектом, в частности, предусмотрено, что ранее оформленные на транспортные средства бумажные паспорта действуют до их замены на электронные паспорта... Социум
289
3 декабря 2017  15:22
Эксплуатирование труда почтовиков проходило под страхом расправы.
Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"
Эксплуатирование труда почтовиков проходило под страхом расправы.  Социум
350
Весь список

Здравоохранение
3 декабря 2017  18:10
Евгения Михайлова: «По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый десятый будет иметь сахарный диабет».
Евгения Михайлова: «По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый десятый будет иметь сахарный диабет».
  Как распознать у ребенка диабет, как меняется жизнь после этого диагноза, как вести себя родителям и можно ли жить без осложнений – на эти другие вопросы... Здравоохранение
296
2 декабря 2017  09:37
В ближайший месяц Европу может ожидать вспышка кори, способной полностью убить человека за неделю С таким предупреждением выступили во всемирной организации здравоохранения.
В ближайший месяц Европу может ожидать вспышка кори, способной полностью убить человека за неделю
С таким предупреждением выступили во всемирной организации здравоохранения. Здравоохранение
351
1 декабря 2017  11:10
Самарские студенты-медики – кадровый резерв скорой помощи Желающие дежурить на скорой прошли соответствующую подготовку.
Самарские студенты-медики – кадровый резерв скорой помощи
Желающие дежурить на скорой прошли соответствующую подготовку. Здравоохранение
236
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
280
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
481
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
359
Весь список
Туризм
30 ноября 2017  16:09
Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
 Активным путешественникам  туры в Боливию  интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями.  Туризм
87
30 ноября 2017  11:12
В Крыму утвердили размер курортного сбора С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха.
В Крыму утвердили размер курортного сбора
С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха. Туризм
202
27 ноября 2017  21:10
Отдых в Египте
Отдых в Египте
 Конечно же, основной достопримечательностью Египта и одним из чудес света являются «Египетские пирамиды». Туризм
95
Весь список
Образование
1 декабря 2017  12:02
Текст
Текст "Тотального диктанта — 2018" доверят писательнице Гузели Яхиной
Столица "Тотального диктанта" будет объявлена в конце января. Образование
242
1 декабря 2017  09:34
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке Меоприятие проводит в Альянс Франсез Самара.
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
Мероприятие проводит Альянс Франсез Самара. Образование
274
30 ноября 2017  16:11
Ментальная арифметика в Школе Соробан
Ментальная арифметика в Школе Соробан
 Принцип действия методики ментального счёта состоит в планомерном, регулярном стимулировании различных центров коры головного мозга и активации процесса... Образование
105
Весь список

Культура
3 декабря 2017  09:25
Самарцев приглашают на выставку
Самарцев приглашают на выставку "Климат. Чрезвычайная ситуация"
Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной договоренности. Культура
219
30 ноября 2017  14:45
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии.
Самарский театр оперы и балета отправляется на гастроли в Уфу
 Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии.  Культура
244
29 ноября 2017  15:36
Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по которой в любом, даже самом миниатюрном карандашном рисунке, должна присутствовать вся Вселенная.
В Самаре открывается выставка «Павел Филонов» из собрания Государственного Русского музея
Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по... Культура
284
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
146
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
211
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
322
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5094
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1801
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8694
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2487
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10029
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2857
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2158
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1468
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1822
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1710
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1434
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3061
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК им. Литвинов проходит Межрегиональный чемпионат по восточным танцам
В Самаре отметят День неизвестного солдата
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
Весь список
Популярное
за сегодня

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

294

В Пентагоне заявили о создании в России и Китае космического оружия

187

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

32
за неделю

Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом области

1724

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

1616

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

1570
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда