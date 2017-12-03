Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

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Сегодня, 3 декабря, на площади Кирова в Самаре состоялся не согласованный местными властями незаконный митинг с участием блогера Алексея Навального.



В результате этих действий были созданы препятствия в проведении запланированного ранее десятого Межрегионального чемпионата по

восточным танцам, а также в проведении занятий с детьми согласно расписанию в здании дворца культуры им. Литвинова. Входы в здание

оказались заблокированы собравшимися на площади лицами. Это не позволило участникам чемпионата, а также родителям с детьми заходить в здание и покидать его.



Кроме того, в результате проведения несанкционированного митинга его участниками был причинен ущерб звукоусиливающей аппаратуре,

установленной на площади Кирова. По данным фактам правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку.



Напомним, что в Администрацию Самары было подано уведомление о проведении 3 декабря на площади Кирова митинга в целях обсуждения социальных проблем региона.



Администрацией городского округа Самара в согласовании данного митинга было отказано. Основанием послужило то, что площадь Кирова 3 декабря занята при проведении запланированного ранее ежегодного культурного мероприятия «Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. Самара-2017». Данный фестиваль уже четвертый раз проводится в здании дворца культуры им. Литвинова.



Заявитель оспорил данное решение в судебном порядке. В ходе судебного заседания он изменил цель митинга, заявив, что хочет обсудить

на площади Кирова проблемы лечения онкобольных. 28 ноября Ленинский районный суд обязал Администрацию повторно рассмотреть уведомление. Сразу же после оглашения судебного решения Навальным было сделано несколько публичных заявлений с призывом жителей Самары прийти на площадь Кирова 3 декабря 2017 года и поддержать его выдвижение в Президенты.



Администрация города незамедлительно исполнила решение суда - повторно рассмотрела уведомление заявителя. Но, так как целью

мероприятия была анонсирована предвыборная агитация, а не обсуждение проблем онкобольных, мэрия отказала заявителю в

предоставлении площадки в связи с незаконностью целей митинга: до старта кампании по выборам Президента нельзя осуществлять предвыборную агитацию.



В целях окончательного прояснения ситуации Администрация Самары обжаловала решение Ленинского районного суда в Самарском областном суде. Рассмотрев апелляционную жалобу, областной суд подтвердил доводы Администрации о невозможности проведения митинга 3 декабря на площади Кирова. При этом необходимо отметить, что представитель штаба Навального участвовал в этом судебном заседании, присутствовал при оглашении решения суда и был официально уведомлен о невозможности проведения митинга 3 декабря на площади Кирова, сообщает пресс-служба администрации Самары.