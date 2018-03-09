"Абсолютно пьяный" Михаил Ефремов вышел на сцену, сорвал спектакль и послал матом самарских зрителей
9 марта 2018 13:35
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«Отчет для тех, кто не попал, из-за этого переживал и в будущем собирается непременно посетить! Сходила 7-го марта на спектакль театра " Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно-радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию. Люди, заплатившие от 4000 до 7000 рублей, были немножко обескуражены, но в зале был министр культуры, не моргнувший глазом, поэтому возмущаться было неудобно - ему-то все нравилось, по всей видимости. Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале. Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться. Но в целом, праздник удался - вместо спектакля получили "зоопарк", смеялись, в основном над собой, что в очередной раз купились на московскую" шнягу"...А если серьезно, жаль театр, его статус, его величие, его честь и "правду единственную"......но обнадеживает одно-у нас в Самаре театры себя берегут и уважают и зрителя любят!»
«Я вот, честно говоря, не понимаю двух вещей - зачем покупать билеты на спектакли с Ефремовым и зачем ползала остались на второе действие? Оно в этом случае должно было саморассосаться или переместиться в кассу. Но многим, кажется, было просто прикольно.
По поводу первого еще хочу поинтересоваться у москвичей, бывает ли Ефремов в состоянии, когда помнит текст и мизансцены - наверное, все-таки бывает, раз на него новые спектакли ставят. Этот февральский. Или просто на него билеты покупают?
При этом сегодня будут Пять вечеров с Симоновой, которая в театре обычно совершенно прекрасная, и Гармашом, и билеты почти в два раза дешевле.» - пишет журналист Ксения Аитова.
«Надо людям массово написать и потребовать возврата денег за билеты. Ещё за мат в свой адрес 7000 отдавать. А этих гастролеров в игнор. Они цены для провинции заламывают. В Москве и для москвичей билеты копеечные, зато на выезде капусту рубят. На своих ходить надо. Наши Самарские играют на совесть!» - пишет Olga Kot.
Фото: Фейсбук
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Комментарии
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"Надо людям массово написать и потребовать возврата денег за билеты. Ещё за мат в свой адрес 7000 отдавать." Социум
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