Абонент МТС скачал навигатор в роуминге: списали 120 тысяч рублей
10 августа 2017 17:57
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Что случилось
Абонент МТС отправился в путешествие по Греции и планировал перемещаться по стране на машине. Для удобства он решил скачать навигатор, предварительно сменив тариф у оператора.
Он подал заявку через личный кабинет на сайте МТС, но так и не дождался SMS-подтверждения об успешной операции.
Послал запрос на смену тарифа. Получил SMS мол «ждите SMS о смене тарифа». Час жду, полтора. Решил ещё разок через сайт поменять. А мне в ответ: «это уже ваш тариф». Я бегом в приложение «Мой МТС». Там действительно написано «Смарт Забугорище». И лимиты все красивыми индикаторами. Интернета 7 ГБ.
После подтверждения мужчина поставил навигатор на загрузку и пошёл спать, а на утро обнаружил, что на его абонентском счёте долг в 119 436 рублей. Номер, конечно же, автоматически заблокировался.
Абонент моментально позвонил в техническую поддержку, но там его ждало разочарование. Специалист сообщил, что приложение было скачано за два часа до смены тарифа.
При этом сам абонент утверждает, что совершил действие только после уведомления при повторной операции по смене тарифа. Уведомления в виде смски так и не пришло.
Я его [SMS-уведомление] до сих пор не получил. Однако приложение «Мой Мтс» мне явно написало, что тариф мой — «Смарт забугорище» и лимиты озвучило.
Мужчина написал письменное обращение оператору с претензией на снятие денег со счета. Пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодников сообщил, что эксперты уже в курсе проблемы и решат её в ближайшее время, а средства будут возвращены.
Мораль
Никогда не начинайте пользоваться услугами операторов, пока вам не придёт SMS-уведомление. Это гарант вашего спокойствия.
Если сообщение так и не пришло, обратитесь в техническую поддержку оператора и уточните, все ли в порядке. В противном случае, с вас могут списать лишние денежные средства.
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