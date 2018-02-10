АТОР предупредил о запрете туристам смотреть на проституток в Амстердаме
10 февраля 2018 00:09
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Новые правила вводятся с апреля 2018 года. Они призваны сократить количество экскурсий и защитить как жителей квартала, так и сотрудников работающих там предприятий от чрезмерного наплыва туристов.
Власти ограничили численность экскурсионной группы, теперь она не может насчитывать более 20 человек. Гиды будут обязаны получить специальное разрешения на проведение экскурсии в этом районе и предупредить своих подопечных, что они должны «проявить уважение к местным жителям, предпринимателям и работникам секс-бизнеса».
Во время посещения квартала туристам запретили употреблять алкоголь, наркотики, а также громко разговаривать или кричать.
«Гиды, которые нарушат правила, будут оштрафованы. Штраф €190 будет взиматься с независимого гида и €950 евро — со специалиста, который работает на туристическую компанию. В случае трех нарушений гида лишат лицензии», — уточняет сайт АТОР.
Кроме того, муниципалитет изучает вопрос введения налога на участников экскурсий в Квартал красных фонарей.
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