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Новости /  Общество /  Социум  

А вас проконсультировать? В России появилась новая профессия

21 декабря 2018 23:28
83
Нововведение произошло после вступления в силу поправок в некоторые законы о финансовом рынке.
В Российской Федерации появился новый вид занятости на рынке ценных бумаг — инвестиционное консультирование, информирует life.ru со ссылкой на "Российскую газету".

Нововведение произошло после вступления в силу поправок в законы "О рынке ценных бумаг" и "О саморегулируемых организациях в сфере финрынка".

По данным издания, инвестконсультированием сможет заниматься юридическое или физлицо, состоящее в соответствующем реестре Центробанка РФ. Главной задачей консультантов при этом станет предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами в соответствии с индивидуальным клиентским инвестиционным профилем.

Некомпетентный совет консультанта позволит клиенту требовать возмещения убытков, отметили в газете. Но, если клиент предоставит недостоверные данные, из-за чего инвестиционный профиль будет составлен некорректно, советник не понесёт никакой ответственности. 
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Комментарии



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