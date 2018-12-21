А вас проконсультировать? В России появилась новая профессия

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Нововведение произошло после вступления в силу поправок в законы "О рынке ценных бумаг" и "О саморегулируемых организациях в сфере финрынка".По данным издания, инвестконсультированием сможет заниматься юридическое или физлицо, состоящее в соответствующем реестре Центробанка РФ. Главной задачей консультантов при этом станет предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами в соответствии с индивидуальным клиентским инвестиционным профилем.Некомпетентный совет консультанта позволит клиенту требовать возмещения убытков, отметили в газете. Но, если клиент предоставит недостоверные данные, из-за чего инвестиционный профиль будет составлен некорректно, советник не понесёт никакой ответственности.