Завершить реставрацию Фабрики-кухни планируют в декабре 2019 года
28 марта 2018 22:05
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В феврале 2018-го руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко заявил журналистам, что нужно как можно быстрее расторгнуть контракт с компанией "ЭТС", которая формально занималась реставрацией Фабрики-кухни с 2016 года. В октябре 2017-го подрядчику поставили условия - или он в срочном порядке проводит консервацию памятника на зиму, а затем возобновляет реставрацию, или контракт с ним будет расторгнут. В результате, петербургская компания не только не выполнила взятых на себя обязательств, но и не так давно первая расторгла контракт с заказчиком.
"Из всех средств, которые были выделены на реставрацию, освоено всего шесть процентов, - рассказал Дмитрий Орахелашвили. - Остальные работы, которые компания представила, не были приняты. То есть работа, которую они не доделали, нами не была принята и оплачена". По словам Орахелашвили, поведение подрядчика будет иметь соответствующие юридические последствия. Материалы будут переданы в суд, а также в антимонопольную службу для включения компании "ЭТС" в реестр недобросовестных поставщиков.
Что касается возобновления реставрации, заместитель гендиректора РОСИЗО рассчитывает, что работы начнутся уже в апреле. "Мы ориентируемся, что режим чрезвычайной ситуации, который сейчас введен на объекте органами МЧС и нашим внутренним распорядком, с начала апреля будет приостановлен, и работы возобновятся", - обнадежил участников градозащитного съезда Дмитрий Орахелашвили. - в данный момент на конкурсной основе определяется новый подрядчик, работа находится в финальной стадии. В апреле компания должна выйти на объект".
К декабрю 2018 года новый подрядчик должен будет провести противоаварийные работы по конструкциям здания. Если изначально ввести объект в эксплуатацию планировали в декабре 2017 года, то новый срок сдачи отодвинулся на два года. Завершить реставрацию и приспособление Фабрики-кухни под Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО планируют 1 декабря 2019 года.
Фото: golema.livejournal.com
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