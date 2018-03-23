«Зарница» в Самаре отыграла городской этап

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Городской этап военно-спортивной игры «Зарница» прошел в самарской школе №127.Участие приняли 18 команд, по 9 в младшей и старшей группах. На городской этап отобраны лучшие команды школьников - победители районных этапов «Зарницы».Командам предстояло пройти 10 тематических станций: «Нормы ГТО», «Строевая подготовка», «Сборка, разборка автомата», «Метание спортивного снаряда», «Ременно-плечевая система (РПС)», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Оказание первой медицинской помощи», «Тир», «Армейские звания», «Плащ-палатка солдатская», «Шифровальщик», «Тематическая викторина на знание истории Отечества, истории военных парадов 1941 года и «Парадов Памяти» 2011-2017 гг.».В итоге, победителями в младшей группе (1-5 классы) стали:1 место - команда школы №146 Красноглинского района г.о. Самара;2 место - команда школы №95 Кировского района г.о. Самара;3 место - команда школы №63 Самарского района г.о. Самара.Победители в старшей группе (6-10 классы):1 место - команда школы №146 Красноглинского района г.о.Самара;2 место – команда школы №108 Промышленного района г.о.Самара;3 место - команда школы №101 Кировского района г.o. Самара.Команды-победители примут участие в областном этапе "Зарницы", где встретятся 12 лучших команд региона.Военно-спортивная игра «Зарница» проходит в Самарской области с 2013 года по инициативе регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Надежда нации». В соревнованиях участвуют больше 30 тысяч юных патриотов губернии. Их лучших формируется команда, которая представит Самарскую область на всероссийских играх.