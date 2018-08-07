Запрет парковки личных автомобилей в самарском ЖК «Ботанический» стал российской сенсацией
7 августа 2018 09:57
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Несколько дней назад стала известна скандальная инициатива об ограничении в правах ставить свои машины где и когда угодно самарских автолюбителей — жителей ЖК «Ботанический», построенного группой «Трансгруз» в районе Постникового Оврага. У тротуаров жилых небоскребов гигантского, похожего на человеческий муравейник ЖК, появились соответствующие запрещающие парковку знаки, пишет "Самарское обозрение".
Острая тема разделила людей на два лагеря: глубоко возмущенных такими действиями управляющей компании и тех, кто поддерживает идею не превращать дворы в парковки. Только в обсуждении «ВКонтакте», где и было размещено фото знак запрета парковки, набралось более полутысячи комментариев.
Самарской идеей запретить или существенно ограничить права на парковку автомобилей в жилых массивах восхитился популярный российский сайт VARLAMOV.RU — одного из самых известных российских журналистов Ильи Варламова.
«Твоя машина — только твои проблемы», «Парковка под окном вместо хорошего общественного пространства портит уровень жизни. Двор становится опасным. Машина может наехать на ребёнка. Парковка становится зоной отчуждения. Люди стараются без необходимости не проводить время во дворе. Меньше глаз — выше преступность», «В справедливом городе не может быть бесплатной парковки», «К машине не прилагается кусок земли под парковку!», — возмущенно пишет Варламов.
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