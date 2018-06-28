Закир Муратов назначен главным судебным приставом Самарской области

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27 июня заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин представил нового главного судебного пристава Самарской области Закира Муратова коллективу Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области и руководителям органов государственной власти, правоохранительных и силовых структур области.Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19 июня 2018 года Закир Муратов назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области – главного судебного пристава Самарской области.Трудовую деятельность в органах юстиции Закир Муратов начал в 2002 году с должности ведущего специалиста отдела особых исполнительных производств и розыска службы судебных приставов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области. С декабря 2013 года по июнь 2018 являлся руководителем УФССП России по Тульской области - главным судебным приставом Тульской области.В рамках визита Владимир Воронин и Закир Муратов провели рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главным федеральным инспектором региона Сергеем Чабаном. Также заместитель директора Федеральной службы судебных приставов провел ряд встреч с главами судебных и правоохранительных органов, в ходе которых обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.В этот же день заместитель директора Федеральной службы судебных приставов провел совещание с личным составом УФССП России по Самарской области